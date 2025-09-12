В России фиксируется перепроизводство куриного яйца

Производство яиц уже достигает более 120% от внутреннего потребления М. Стулов / Ведомости

За год куриные яйца первой категории подешевели на 26,5%, до 53,3 руб. за десяток (цены производителей), второй категории — на 31,9%, до 26,5%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минсельхоза на 3 сентября. Снижение стоимости яиц происходит после периода бурного удорожания в 2023—2024 годах на фоне падения производства, которое было вызвано в том числе эпидемиологическими факторами. Однако уже в январе-июле их выпуск увеличился на 6,3% год к году, до 23,18 млрд штук, следует из данных Росстата. В результате производство яиц уже достигает более 120% от внутреннего потребления, сказал изданию управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов. Именно с ростом предложения эксперт связывает текущее снижение цен на эту продукцию, поясняя, что спрос не увеличивается так же быстро.



В прошлом году многие птицефабрики нарастили поголовье, реагируя на дефицит и рекордные цены, сказал Краснов «Коммерсанту». Новые мощности уже введены в строй, и быстро сократить выпуск, по его словам, сложно. В Минсельхозе изданию сообщили, что считают сбалансированную с точки зрения интересов потребителей и производителей цену продукции ключевым условием для развития отрасли. Также агроведомство напоминает, что птицеводы могут рассчитывать на меры господдержки.



Директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что цены на яйца существенно снизились во всех каналах продаж. Для выхода из сложившейся ситуации птицефабрики будут сокращать производство до необходимых рынку объемов — это технологически возможно, добавляет эксперт. Ранее крупные производители (птицефабрика «Башкирская» «Комос Групп», «Ак Барс» и др.) заявляли о планах нарастить производство яйца, но потенциал успеха новых инвестиционных проектов в области столового яйца будет во многом зависеть от развития экспорта. По словам Корнеева, сейчас российские компании прорабатывают возможность использования новых технологий для увеличения сроков годности, поскольку транспортировка в целевые страны-импортеры довольно длительна, но их тестирование и внедрение может занять долгое время.



По данным федерального центра «Агроэкспорт», за восемь месяцев 2025 года Россия экспортировала 12,4 тыс. т яиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 93,3% в натуральном выражении и 72,4% в стоимостном. В топ стран-импортеров по стоимости входят Казахстан (доля 43%), Монголия (28%) и ОАЭ (21%).

Производственные процессы довольно инертны: из-за наличия KPI по выпуску продукции решения о снижении объемов, как правило, непростые и принимаются не сразу. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев не исключает и роста числа банкротств среди небольших и мелких предприятий. К консолидации птицеводческий сектор подталкивает и федеральный ритейл, поскольку сетям удобнее работать с крупными операторами, чем с мелкими поставщиками. Небольшие хозяйства же поставляют свою продукцию в основном несетевой рознице, доля которой на рынке небольшая — 9,3% в структуре розничной торговли.



