Только 13% выпускников аграрных вузов идут работать в АПК

За последние 10 лет производительность труда в агросекторе выросла более чем на 50%

По информации Минсельхоза, сейчас в сельском хозяйстве работает 6,4 млн человек. «Мы стараемся каждый год считать, как мы теряем людей или увеличиваем их количество. Пока мы, к сожалению, их теряем», — рассказала глава ведомства Оксана Лут в ходе пленарного заседания «Перезагрузка аграрного образования: синергия науки, образования и бизнеса», которое прошло в Ставропольском ГАУ. Несмотря на то, что в агроотрасли за последние два года существенно увеличилась зарплата, в сельском хозяйстве тяжело работать. «Поэтому люди ищут, где выше зарплата и где попроще существовать», — отметила министр. В связи с тем, что, согласно задачам государства, необходимо наращивать производство и экспорт продукции АПК, отрасли необходимо больше специалистов.



В Минсельхозе подсчитали, что ежегодно из отрасли уходит в среднем 150 тыс. сотрудников. «Преимущественно не потому, что они пошли работать в другое место, а потому, что у нас очень возрастные коллективы. Много людей 60+, которые еще, может быть, доработают до 65, но потом уйдут, потому что пора отдыхать. И очень много людей старше 50 лет. Они тоже уйдут через 10-15 лет, и нам надо их замещать», — подчеркнула Лут.



То есть, в АПК ежегодно необходимо 150 тыс. новых сотрудников только на замещение выбывающих и еще 10 тыс. — на реализацию задач, связанных с ростом производства и экспорта сельхозпродукции, которые поставлены государством. И это уже с учетом того, что за последние 10 лет наши аграрии увеличили производительность труда более чем на 50%. При этом самая значительная часть необходимых кадров — это рабочие профессии.



В то же время, сегодня, по подсчетам Минсельхоза, проведенным на основе информации, полученной от вузов, только 13% выпускников профильных высших учебных заведений идет работать в АПК. «Выглядит это очень плохо, — оценила Лут. — И точно нам с этим надо работать — такого быть не должно». По ее словам, необходимо стремиться к показателю минимум в 70%.



Министр обратила внимание, что Минсельхоз отвечает за то, чтобы привлекать в отрасль в первую очередь детей, которые живут на сельских территориях. И задача ведомства — выстроить вертикальную систему, чтобы дети, начиная со школ, знакомились с агросектором. В регионах с развитым сельским хозяйством уже организованы агроклассы, выпускники которых дальше будут продолжать учиться в аграрных колледжах и вузах, чтобы идти работать в АПК.



У агроклассов сегодня хорошие перспективы, считает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, так как это формирование профессионального видения уже со школьной скамьи. В целом, по его словам, потребность в кадрах для АПК и в новых компетенциях растет, особенно с учетом текущей геополитической ситуации. Если ранее Россия, например, не занималась производством семян сахарной свеклы, то сейчас в этом направлении работает три предприятия. «Мы сложно развивались в садоводстве, виноградарстве. Сегодня до 2 тыс. га мы закладываем ежегодно, — добавил он. — То есть мы наращиваем объем востребованной работы, увеличиваем для людей рабочие места на селе».



Глава Минобрнауки Валерий Фальков обратил внимание, что сегодня сельское хозяйство — это высокотехнологичная, наукоемкая отрасль. «И, конечно, она меняется очень стремительно, и требования к специалистам, а следовательно, к образованию в широком смысле, тоже должны меняться», — уверен он. Первая особенность аграрного образования, считает он, состоит в том, что вузы условно делятся на категории — это подведомственные Минсельхозу и подведомственные Минобрнауки. «И здесь две категории: отраслевые вузы и классические университеты, где готовят специалистов для сельского хозяйства», — перечислил он. И разные учредители порой даже по-разному подходят к оценке эффективности деятельности, но, по словам Фалькова, Минобрнауки ведет совместную работу с Минсельхозом для того, чтобы прийти к единообразию критериев.



