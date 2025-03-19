С 1 сентября школы смогут официально создавать агроклассы

Компании АПК уже создают профильные классы в регионах работы Е. Разумный

Согласно приказу Минпросвещения, с 1 сентября в программу российских школ добавляется агротехнологический профиль обучения. Школы смогут официально создавать профильные классы для подготовки будущих кадров для АПК. «Школьники смогут ближе познакомиться с отраслью, побывать на агропредприятиях и узнать о современных технологиях в сельском хозяйстве», — говорится в сообщении Минсельхоза.



Для учеников агроклассов предусмотрено углубленное изучение физики, химии, биологии и математики. Обучение позволит успешно подготовиться к поступлению в аграрные вузы и колледжи. Кроме этого, Минобрнауки проработает вопрос о преференциях выпускникам агротехклассов и сельскохозяйственных колледжей при поступлении в вузы. Новшество вводится в рамках реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Предполагается, что к 2030 году в России будет создано более 18 тыс. агротехнологических классов, ориентированных преимущественно на детей из сельской местности.



Компании АПК уже создают профильные классы в регионах своей работы. Так, например, ГК «Благо» в прошлом году организовала агрокласс в Воронеже, там занимаются 32 школьника, 7-8 классов. «Я считаю, что это инициатива правильная, эффективная и необходимая, поэтому компания будет развивать работу со школами и вузами и привлекать таким образом кадры», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор ГК «Благо» Дмитрий Фосман. Компания активно взаимодействуем с 38 профильными учебными учреждениями, с десятью из них подписаны соглашения о сотрудничестве, «У нас есть студенты, которые хотят связать свое будущее с отраслью переработки, и мы сегодня инвестируем и время, и свою экспертизу, чтобы повышать знания и компетенции у этих студентов, — отметил он. — За прошлый аграрный год было проведено 58 профориентационных мероприятий с участием школьников и студентов, 93 студента прошли практику, а 35 человек пошли к нам работать».



«Предприятия меняются. Если взять маслоперерабатывающий завод 10 лет назад и сегодня — это принципиально разные заводы. Они чистые, автоматизированные, технологичные, есть питание для сотрудников, комфортный транспорт до работы и обратно, определенные пособия, которые необходимы человеку для того, чтобы уверенно смотреть в завтрашний день, — продолжает Фосман. — Сегодня дети чуть раньше взрослеют, чуть раньше подходят к выбору — кем я хочу быть, не с точки зрения космонавтом или балериной, а именно осознанного подхода. Поэтому, когда они приезжают на наши предприятия или когда к ним приезжают профессионалы высокого уровня, они видят и понимают, что, наверное, такая компания может обеспечить достойное будущее, и думают — почему бы сегодня мне не сделать акценты в своем обучении на экспертизе, связанной с этой отраслью. Мне кажется, все логично и последовательно».



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