«Черкизово» вложит 1,27 млрд рублей в расширение производства хамона

Выгодное расположение рядом с крупной агломерацией открывает широкие возможности для сбыта деликатесов Т. Кулистикова

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор компании «Пит-Продукт» (группа «Черкизово») Игорь Орлов подписали соглашение о реализации нового проекта. Агрохолдинг расширит производство хамона и сыровяленых колбас в Кировском районе области. Инвестиции в проект составят 1,27 млрд руб., запустить его планируется в 2026 году. «Новое производство в Кировском районе с объемом инвестиций почти 1,3 млрд руб. — это не только дополнительные рабочие места, но и мощный импульс для дальнейшего развития глубокой переработки сельхозпродукции. Выгодное расположение рядом с крупной агломерацией открывает широкие возможности для сбыта, и мы обязательно будем стремиться к реализации экспортного потенциала нашей продукции», — добавил он (цитата по сайту правительства Ленинградской области).



Группа «Черкизово» приобрела 100% компании «Пит-Продукт» весной 2021 года. Сейчас «Черкизово» управляет двумя мясоперерабатывающими заводами в Ленинградской области, поставляя продукцию в СЗФО, ЦФО и другие регионы.



Потенциал этого проекта во многом зависит от наличия свободных средств у населения, которые могут быть потрачены на достаточно дорогие деликатесы, считает директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «В условиях инфляционной модели, которая сейчас наблюдается, потребитель старается приобрести относительно дорогие товары длительного срока использования, чтобы впоследствии не покупать их по более высокой цене», — прокомментировал он «Агроинвестору», добавив, что, таким образом, покупка мясных деликатесов находится в области интересов той когорты покупателей, у которой есть свободные средства на это, и, как правило, она сосредоточена в городах-миллионниках центральной части страны. По мнению Корнеева, при реализации продукции акцент, скорее всего, будет сделан на этих регионах.



Вяленые колбасы и свинина — это очень небольшой сегмент рынка колбас и деликатесов, отмечают аналитики Telegram-канала AD Libitum. Так, если причислять вяленую свинину к колбасам, то объем потребления составит не более 1% от общего потребления колбас и аналогичных деликатесов, которое составляет более 2,5 млн т. «Рост объемов потребления коррелирует с динамикой доходов населения. Если предположить, что рост реальных доходов населения у нас нормализуется и стремится к 1-2% в последующие годы, то можно констатировать, что потенциально мы имеем дело с медленно растущим сегментом. Объемы импорта незначительны и приходят из Беларуси, поэтому рассчитывать на импортозамещение также не приходится», — говорят в AD Libitum. Скорее всего, для развития категории необходимо будет серьезно инвестировать в маркетинг, как это сделала, в частности, группа «Дамате», продвигая индейку. Спрос, например, может зависеть от того, насколько потребитель различает сырокопченые и сыровяленые изделия. Или же от удобства продукции — процента продаж в нарезке или снеками.



Накануне пресс-служба группы также сообщала, что «Черкизово» запустила производства сырокопченых колбас длиной 1,14 м в подмосковной Кашире, инвестиции в проект составили 250 млн руб. В магазинах такая колбаса не появится: она предназначена для дальнейшей нарезки и продажи в порционных упаковках. Проект реализован для удовлетворения растущего спроса на колбасную продукцию в нарезке. «Мы наблюдаем стабильный рост популярности нарезанных и упакованных колбас: если изначально доля продукции, выпускаемой заводом для нарезки, составляла 10%, то сейчас она доходит уже до 45%. Это развивающийся тренд — потребителям удобно покупать колбасные изделия в порционной упаковке», — пояснил директор завода «Черкизово-Кашира» Сергей Кузнецов (цитата по сайту компании). Как ранее сообщала группа, сегмент колбасных нарезок в стране показывает стабильный рост.



