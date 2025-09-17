«Брянский сад» увеличит сбор яблок более чем в пять раз

Благодаря молодому возрасту деревьев масса сбора ежегодно увеличивается «Брянский сад»

«Брянский сад», крупнейшее садоводческое хозяйство региона, до конца октября планирует собрать около 4 тыс. т яблок шести зимних сортов — в 5,3 раза больше, чем осенью 2024-го, сообщили «Агроинвестору» в компании. Такое увеличение урожая объясняется природными аномалиями прошлого года: возвратными майскими заморозками и засухой в августе, которые привели к рекордно низкому валовому сбору плодовых культур в ЦФО.



Более корректно сравнивать сегодняшние прогнозы с 2023 годом, когда было собрано 2,3 тыс. т, отмечают в компании, то есть за два года урожайность сада выросла на 42,5%. Благодаря молодому возрасту деревьев масса сбора ежегодно увеличивается и к моменту выхода на проектную мощность составит 18 тыс. т.



Динамика производства радует, однако увеличение объемов урожая высвечивает кадровую проблему в АПК, говорит руководитель «Брянского сада» Олег Кобец. «Яблоки сами себя не сорвут, а модели роботов для сбора, представленные сегодня на рынке, еще не гарантируют качества, достигаемого ручным трудом, — рассказал он. — В сборе задействовано 99% штатных сотрудников, дополнительно мы привлекаем в этот период свыше 150 сезонных рабочих, и с каждым годом их число будет расти. Сегодня умение работать с людьми и привлекать их в свой коллектив становится едва ли не главным залогом успеха любого сельхозпроизводителя».



Собранный урожай «Брянский сад» отправит в хранилище, работающее по технологиям ультранизкого содержания кислорода и динамического регулирования атмосферы. Это позволяет обеспечить «засыпание» плодов и сохранить их без потери качества на десять и более месяцев. Основные продажи урожая 2025 года начнутся в конце ноября, в период сезонного увеличения закупочных цен на 15-20%, уточнили в компании.



Минсельхоз накануне сообщил, что тысячи студентов аграрных вузов со всей страны отправились на предприятия регионов собирать урожай яблок. Привлечение студенческих отрядов становится практичным решением для сельхозпроизводителей в период пиковой нагрузки, обеспечивая своевременный и качественный сбор урожая, отметило ведомство. По прогнозу Минсельхоза, в этом году ожидается хороший урожай яблок в Центре и Поволжье, в целом по России может быть собрано 1,9 млн т против 1,7 млн т в прошлом году, когда сбор в центральных регионах снизился из-за возвратных весенних заморозков, но показатели по югу были хорошими.



