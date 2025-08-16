Урожай яблок может быть выше прошлогоднего

Для сбора яблок по-прежнему не хватает рабочих рук Freepik.com

В этом году валовой сбор яблок в промышленном секторе может составить 1,85 млн т, но вполне вероятно, что он может оказаться и на уровне 1,8 млн т. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучила гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. По прогнозу Минсельхоза, урожай составит 1,9 млн т против 1,7 млн т в прошлом году. Основной объем сбора обеспечат центральные регионы России, поскольку юг пострадал от засухи, говорила в конце июля министр сельского хозяйства Оксана Лут.



Решетникова считает прогноз урожая в 1,9 млн т слишком оптимистичным. «Мы знаем, что на Юге сейчас засуха. В Краснодарском крае, на Ставрополье и в Ростовской области стоит жара, больше месяца нет дождей. Это означает, что яблоки осенних и зимних сортов не смогут "наливаться" и увеличивать свой вес до показателей, которые являются стандартными для текущего периода. И даже если количество яблок на Юге останется на уровне прошлого года, они не будут набирать веса», — поясняет она. При этом, добавляет эксперт, плоды могут быть несколько слаще, но более сухими.



Что касается Центрального федерального округа, то там, напротив, идут постоянные дожди в регионах, где выращиваются товарные яблоки, в том числе в Липецкой, Тамбовской, Курской, Брянской, Московской, Воронежской областях, что тоже не лучшим образом скажется на урожае, добавляет Решетникова.



Так, потери урожая яблок в Ставропольском крае из-за заморозков оцениваются на уровне 15%, сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков в ходе пресс-конференции, пишет ТАСС. В Липецкой области, напротив, сбор может превысить 50 тыс. т, оценил губернатор региона Игорь Артамонов. «Ежегодно в регионе получают от 50 тыс. т до 70 тыс. т яблок. В 2024 году из-за возвратных заморозков Липецкая область собрала всего 7,5 тыс. т семечковых в организованном секторе производства», — приводит его слова ТАСС.



Ситуация усугубляется нехваткой рабочих рук для уборки — эта проблема, по информации главы «Технологий Роста», никак не решается. «В преддверии сбора урожая не открылись квоты для сезонных рабочих, не появилось льготного налогообложения для предприятий, нанимающих работников на сезон», — говорит она.



