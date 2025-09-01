Компания «Сады Придонья» увеличит выпуск соков и детского питания

В этом году компания рассчитывает собрать рекордный урожай Е. Разумный / Ведомости

Компания «Сады Придонья» до конца года планирует ввести в эксплуатацию первый участок новой площадки для производства соков и детского питания с четырьмя роботизированными линиями общей мощностью 170 тыс. т. В целом новый комплекс, рассчитанный на 12 линий, будет выпускать 400 тыс. т продукции, с его запуском общая мощность предприятия увеличится до 1,15 млн т в год, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.



В конце июня компания сообщала, что необходимость масштабного расширения производственных мощностей связана с высоким спросом на продукцию и долгосрочным стремлением к обеспечению растущих потребностей покупателей. «На данный момент индустриальное производство работает на пределе своих возможностей, выпуская 650 тыс. т продукции в год», — отмечала компания. После запуска первых четырех новых линий завод будет производить 10-12 тыс. т готовой продукции в месяц.



По словам президента компании Андрея Самохина, создание такого крупного и сложного объекта — это огромный вызов. «Изначально планировалось направить на данный этап 4 млрд руб., но сейчас видим перспективы для увеличения этой суммы, — приводились его слова в сообщении «Садов Придонья». — Вероятно, добавим еще 2-3 млрд руб. уже в этом году. Общий объем инвестиций составит 10-12, а может быть, и 15 млрд руб.».



Наращивать объемы переработки компании позволяет наличие собственной сырьевой базы. В этом году она рассчитывает собрать рекордный урожай — около 150 тыс. т. В целом в регионе валовой сбор фруктов ожидается на уровне 160 тыс. т — на 50 тыс. т больше, чем в 2024-м. С 2016 года площади садов компании в Волгоградской области увеличились с 3,17 тыс. га до 4,75 тыс. га. Всего в регионе 6,16 тыс. га многолетних насаждений плодовых и ягодных культур.



По прогнозу Минсельхоза, в этом году урожай яблок составит 1,9 млн т против 1,7 млн т в 2024-. Основной объем сбора обеспечат центральные регионы России, поскольку юг пострадал от засухи, говорила в конце июля министр сельского хозяйства Оксана Лут.



