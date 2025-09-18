ВЦИОМ: всего 10% россиян знают об использовании ИИ в сельском хозяйстве

Каждый третий участник готов использовать продукцию АПК, произведенную с применением технологий искусственного интеллекта Freepik.com

Всего 10% россиян, по собственным оценкам, хорошо знают о том, что в сельском хозяйстве применяют технологии искусственного интеллекта (ИИ), следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ в партнерстве с «Агропромцифрой». Среди возрастных групп больше всего (17%) знают об этом в «поколении цифры» (2001 года рождения и младше). Впервые слышат о том, что в отрасли применяется ИИ, 42% участников опроса, больше всего таких респондентов (48%) среди младших миллениалов (1992-2000 годы рождения). При этом среди сельских жителей процент тех, кто ничего не знает о применении ИИ в агросекторе, достигает 47%, тогда как среди столичных жителей таких 35%.



В целом участники опроса считают использование ИИ в сельском хозяйстве полезным, хотя 23% респондентов затруднились отметить его плюсы, а 5% сказали, что их нет. Среди плюсов применения технологий искусственного интеллекта в агропроизводстве лидируют мониторинг состояния почвы, воды, воздуха, а также оптимизация логистики и хранения сельхозпродукции (по 38%, можно было дать любое количество ответов). 37% участников исследования отметили автоматизацию и снижение затрат на сельхозработы, 35% — повышение качества сельхозпродукции за счет контроля за условиями выращивания, сбора урожая и т. д. Столько же респондентов назвали плюсом мониторинг здоровья растений и животных, 34% — экономию ресурсов (воды, удобрений и т. д. ). Также в списке ответов были прогнозирование урожайности (31%), улучшение благополучия животных (28%), селекция растений и животных (27%).



В том, что в использовании ИИ нет минусов, уверены только 8% участников опроса, 21% затруднились ответить. Среди самых больших недостатков применения технологии участники исследования называли потерю работы и киберугрозы, приводящие к отключению оборудования и т. д. (по 35%). 27% респондентов отметили сбои в работе автономных систем, угрозы урожайности, 19% — высокие затраты на внедрение и содержание технологий, 17% — снижение контроля фермеров над процессами. Также среди минусов фигурировали искусственное выведение растений и животных (14%), снижение качества сельхозпродукции (12%), негативное воздействие на окружающую среду (10%), ухудшение содержания животных (9%).



Продукты, произведенные в сельском хозяйстве с применением технологий искусственного интеллекта, точно или скорее готовы использовать 35% респондентов, больше всего — в «поколении цифры» (54%). Готовы или скорее не готовы к их использованию 24% опрошенных, больше всего противников в поколении родившихся с 1948 по 1967 год (35%). Вместе с тем, 35% всех участников исследования отметили, что возможность использования продукции зависит от того, какие именно технологии применялись. Среди тех, кто хорошо знает, что в сельском хозяйстве работают технологии ИИ, готовы использовать такие продукты 56% опрошенных, не готовы 13%. 25% респондентов, которые впервые услышали о применении ИИ технологий в АПК, готовы использовать произведенную с его помощью продукцию, 30% к этому не готовы.



Внедрение ИИ в сельское хозяйство находится в фазе становления: согласно исследованию Аналитического центра ВЦИОМ, только четверть компаний АПК используют ИИ в режиме промышленной эксплуатации, отмечает эксперт Департамента социальных исследований и консалтинга Аналитического центра ВЦИОМ Ксения Демина. «Для россиян ИИ-зация сельского хозяйства скорее несет фоновый характер и отстает от реальных технологических процессов, — комментирует она. — Практичность и эффективность, которые все так ожидают от ИИ, сельчане воспринимают настороженно. Прямые благополучатели реже городских жителей осведомлены об использовании ИИ в сельхозсекторе и склонны следовать привычным паттернам сельской жизни без вмешательства ИИ-новшеств».



По словам Деминой, сегодня инструменты ИИ — скорее, удел средних и крупных компаний, а никак не отдельных аграриев, для которых вложения и потенциальные преимущества технологии не очевидны. Эксперты консалтинговой компании «Яков и Партнёры» ранее оценили ожидаемый экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в российском АПК более чем в $6 млрд в год. В том числе в растениеводстве и животноводстве операционная прибыль может увеличиться на $2-2,9 млрд, в сопутствующих отраслях (средства производства и услуги для АПК) — на $1,6-3,2 млрд.



