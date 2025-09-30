Денис Мантуров поручил проработать меры поддержки экспорта сельхозтехники

Экспорт может сгладить последствия просадок спроса на внутреннем рынке «Кировец»

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу, Минсельхозу и Минфину совместно с Банком России проработать меры дополнительной поддержки экспорта российской сельскохозяйственной и специальной техники. «В ходе совещания Денис Мантуров отметил, что постоянный рост производства сельскохозяйственной и специальной техники в предшествующие годы позволил в целом насытить рынок. При этом сейчас поддерживать баланс увеличившихся производственных мощностей и спроса необходимо не только за счет внутреннего потребления, но и с учетом возможностей расширения экспортных поставок», — сообщается на сайте правительства. По словам замглавы Минпромторга Альберта Каримова, российский рынок сельхоз- и спецтехники по итогам января-августа показал значительное падение объемов. На отечественную технику в сегменте АПК сейчас приходится 57% рынка, доля российской спецтехники на внутреннем рынке составляет 26%. Меры поддержки экспорта будут приняты дополнительно к уже действующим программам.



Мантуров также обратил внимание на необходимость снижения себестоимости продукции российских машиностроителей. В этой связи правительство готово оказать существенную поддержку проектам модернизации и автоматизации производства, а также по запросам производителей привлекать ФАС, надзорные и правоохранительные органы в тех случаях, где есть сомнения в обоснованности повышения цен поставщиками сырья, материалов и комплектующих. Кроме того, в ходе совещания Мантуров поручил Минпромторгу, Минсельхозу, Росстандарту и ФТС совместно с АО «Электронный паспорт» проработать переход от декларирования к обязательной сертификации всей основной сельскохозяйственной и специальной техники, вводимой в оборот на территории ЕАЭС, а также постановки техники на учет в момент ее выхода в обращение в России.



Председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов говорит, что отечественные производители уже довольно длительное время не демонстрируют ярких успехов в экспорте сельскохозяйственных машин. Конечно, продолжает он, российская техника представлена, например, в Казахстане, ранее «Ростсельмаш» выходил и на рынок стран ЕС. Однако доля отгрузок на внешние рынки как была, так и остается крайне низкой по сравнению с объемом производства. «Сама инициатива — поддержка экспорта — похвальна. Другой вопрос в том, что методично этим заниматься нужно было сильно раньше», — говорит Алтынов, добавляя, что оценить эффективность господдержки экспорта можно будет только после разработки конкретных мер. В Ассоциации «Росспецмаш» «Агроинвестору» сообщили, что также положительно относятся к инициативам правительства, направленным на поддержку производителей и потребителей специализированной техники.



Любая страна с выраженным потенциалом в машиностроении, в том числе Россия, безусловно, должна развивать эту отрасль с учетом того, что на экспорт будет уходить значимая доля техники, уверен Алтынов. Так, например, немецкие или американские производители сельскохозяйственных машин отгружают на внешние рынки 20-50%, и это решает вопрос локальных провалов в местном спросе. «Правда, нельзя сказать, что есть много направлений, где нашу технику ждут. Но сферы влияния у нас есть <...>, дружественные отношения с рядом стран — тоже есть», — прокомментировал он «Агроинвестору».



По данным ассоциации «Росспецмаш», продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке за январь-июль составили 89,4 млрд руб., что на 30,2% меньше, чем годом ранее, сообщал «Агроинвестор» со ссылкой на данные объединения. Темпы падения рынка за отчетный период продолжали плавно снижаться: в первом квартале и полугодии показатель достигал 32,8% и 32,1% соответственно. Впрочем, производители все еще не видят никаких предпосылок к тому, что ситуация на рынке сельхозтехники вернется к положительной динамике. «Наоборот, сейчас уже ясно, что 2025 год будет хуже прошлого года. Это касается и продаж, и производства. А ведь 2024-й был одним из худших для отрасли за последние годы», — отмечали в ассоциации.



