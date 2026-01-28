Отгрузки отечественной сельхозтехники за год упали на 21%

Отгрузки зерноуборочных комбайнов и тракторов внутри страны сократились на 31% М. Морозова

Отгрузки отечественной сельхозтехники на внутренний рынок в 2025 году составили 155,1 млрд руб. — на 21% меньше, чем в 2024-м. Поставки сельхозтехники на экспорт сократились на 13%, до 15,6 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации «Росспецмаш». Снижение продаж наблюдается почти по всей производимой в стране номенклатуре. Так, отгрузки зерноуборочных комбайнов и тракторов внутри страны сократились на 31%, до 2211 и 2773 единиц соответственно, плугов — на 2%, до 2283 штук, сеялок — на 5%, до 3224 единицы. Исключением стали машины для внесения удобрений — их отгрузки увеличились на 44%, до 384 единиц.



В первом квартале прошлого года отгрузки сельхозтехники, по данным «Росспецмаш», снизились на треть в годовом выражении, до 38,3 млрд руб., по итогам первого полугодия — на 32%, до 75,6 млрд руб., за январь — сентябрь прошлого года — на 27%, до 114,3 млрд руб. Осенью в ассоциации отмечали, что не видят предпосылок к тому, что динамика отгрузок российской сельхозтехники в 2026 году будет выше, чем в 2025-м.



Однако Минпромторг рассчитывает, что в этом году спрос на сельхозтехнику вырастет. «Надеемся, что тренды прошлого года, которые мы в конце начали переламывать, в том числе с учетом новых инструментов поддержки, будут максимально закрыты, и мы выйдем в рост, который все ждут», — говорил журналу Поле.рф заместитель руководителя управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Илья Орсик. Он отмечал, что производители техники к этому готовы, в том числе благодаря тем объемам техники, которые за прошлый год скопились на складах.



В ноябре прошлого года вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе правительственного часа в Госдуме рассказывал, что правительство продолжит контролировать динамику поставок сельхозтехники аграриям, поскольку тенденция к снижению ее закупок вызывает обеспокоенность. Энерговооруженность аграриев — важный фактор роста эффективности АПК, поэтому сохраняются инструменты поддержки, подчеркивал он. Глава Минпромторга Антон Алиханов тогда отмечал, что к рецессии отрасль привели сжатие спроса и высокие ставки по кредитам.



На прошлой неделе правительство включило сельхозмашиностроение в список секторов экономики, которые нуждаются в приоритетной господдержке. Состояние каждой отрасли из списка будет рассматриваться на еженедельных заседаниях правительственной комиссии в первом квартале этого года. «Необходимо готовить конкретные предложения по поддержке отраслей и заранее обсуждать их с вовлеченными ведомствами, чтобы выходить на подкомиссию с проработанными решениями», — сказал вице-премьер Александр Новак.



