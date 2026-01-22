Минпромторг рассчитывает на рост спроса на отечественную сельхозтехнику

Сейчас контрактование идет неактивно — платежеспособный спрос слабый Е. Разумный / Ведомости

Минпромторг рассчитывает на рост спроса на российскую сельхозтехнику в 2026 году. Об этом журналу «Поле.рф» сказал заместитель руководителя управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Илья Орсик. «Надеемся, что тренды прошлого года, которые мы в конце начали переламывать, в том числе с учетом новых инструментов поддержки, будут максимально закрыты, и мы выйдем в рост, который все ждут. Наши машиностроители к этому готовы, в том числе и благодаря тем объемам техники, которые они в прошлом году в определенной мере на склад формировали», — сказал он изданию. Орсик также отметил, что в последние два года сниженные объемы отгрузок машиностроителей, «сформировали определенный отложенный спрос, который в любом случае в ближайшее время должен сформироваться уже в реальный спрос». При этом для проведения эффективных полевых работ техника должна обновляться, а ее парк — расширяться.



В 2025 году «Росагролизинг» передал в лизинг более 14 тыс. единиц техники на сумму свыше 80 млрд руб., выполнив плановые показатели на год. Так, поставки тракторов аграриям составили 1,4 тыс., комбайнов — 1,1 тыс. Кроме того, компания направила в лизинг 3,2 тыс. единиц автотехники, 147 железнодорожных вагонов и свыше 8 тыс. единиц других видов техники. Большинство поставок осуществлялось в рамках льготных программ, которые позволили поставить аграриям более 9 тыс. единиц техники на 57,7 млрд руб. Лидерами по объему покупки техники в 2025 году стали Татарстан (794 единицы), Оренбургская область (736) и Алтайский край (591). В топ-5 регионов также вошли Саратовская область и Башкортостан, сообщается на сайте «Росагролизинга».



Председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов говорит, что сейчас контрактование сельхозтехники идет неактивно — платежеспособный спрос слабый. При этом отраслевых факторов (улучшение экономического положения аграриев и др.), способствующих его росту, пока нет, в то время как макроэкономические — денежно-кредитная политика ЦБ, рост НДС до 22% — продолжат оказывать негативное влияние. В перспективе на спросе может отразиться геополитика, но ее нельзя спрогнозировать, добавил эксперт.



По данным ассоциации «Росспецмаш», продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке в январе-сентябре снизились на 26,5% год к году и составили 114,3 млрд руб. В первом квартале фиксировалось сокращение реализации сельхозтехники на 32,8%, в январе-мае — на 32,9%, в первом полугодии — на 32,1%. Осенью в «Росспецмаше» говорили, что не видят предпосылок к тому, что динамика отгрузок российской сельхозтехники в 2026 году будет выше, чем в 2025-м. По мнению источника «Коммерсанта» в отрасли, более или менее заметный рост рынка сельхозтехники возможен только в 2027 году. «Но речь не идет о возврате к показателям пика — 2022-2023 годов: рынок явно был перегрет. Скорее, вернется к уровню 2019-2020 годов», — оценивал он.



