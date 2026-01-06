АПК может увеличить прибыль с внедрением искусственного интеллекта

Используя ИИ, предприятие может увеличить выход продукции, сократить количество расходных материалов и входного сырья Pixabay

АПК в мире может получить до $250 млрд операционной прибыли от внедрения искусственного интеллекта (ИИ), рассказал директор компании «Яков и Партнеры» Алексей Клецко на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2025». В России от внедрения ИИ в растениеводстве и животноводстве можно получить эффект в целом по отрасли от $2 до $3 млрд, в отраслях, которые, занимаются выпуском средств производства — от $1,5 до $3 млрд в год, отметил он.



«За последние три-четыре года количество хайпа по поводу искусственного интеллекта превысило все разумные границы, — отметил Клецко. — И, к сожалению, заметное количество людей, в том числе, тех, которые руководят или владеют бизнесом, иногда начинают терять понимание, что же такое искусственный интеллект и где от него деньги».



При этом, обратил внимание эксперт, искусственный интеллект с нами уже более семидесяти лет, с 1953 года — именно тогда было первое упоминание данной технологии. С тех пор она ушла далеко вперед, у нее появилось много ответвлений, которые дают разные возможности. «На сегодняшний день самое популярное и полезное — машинное обучение, — рассказал Клецко. — Например, программы по управлению объемно-календарным планированием сами пересчитывают вам прогноз на ближайший год, указывают, каким образом загружать производство. Даже знакомая всем программа 1С, которая помогает закрывать балансы — тоже одно из проявлений искусственного интеллекта».



Искусственный интеллект может быть аналитическим — он решает конкретные задачи, пользуется структурированными данными. «Самая главная его особенность в том, что человек в состоянии понять, по каким алгоритмам он работает», — пояснил Клецко. Данная технология помогает прогнозировать продажи, сегментировать клиентов, управлять производственными процессами. «В сельском хозяйстве этот вид искусственного интеллекта очень популярен как некий стандартизатор и управляющий огромным количеством процессов и производства», — отметил эксперт.



Второй вид искусственного интеллекта — генеративный. Эта технология позволяет обрабатывать неструктурированные данные, а также может создавать интеллектуальные продукты, которые, как считали ранее, может создавать только человек. С помощью данной технологии можно писать связные тексты и даже программный код. Генеративный ИИ дал возможность видеть, например, почему животное медленно набирает вес, также благодаря ему появилась самоуправляемая сельхозтехника. «Хорошим примером создания систем на базе генеративного искусственного интеллекта является программа ассистент агронома — система, которая основана на пакетах типа ChatGTP», — привел пример Клецко.



Основной экономический эффект обоих видов искусственного интеллекта — повышение производительности и надежности, экономическая эффективность, которая позволяет стабилизировать лучшие производственные практики. Однако, подчеркнул Клецко, для достижения результата данную технологию нужно внедрять повсеместно. Он перечислил ряд направлений для ее внедрения, в числе которых — автоматизация, унификация всех процессов и качественное прогнозирование. «В данном случае предприятие сможет увеличить выход продукции, сократить количество расходных материалов и входного сырья», — считает он. В семеноводстве и животноводстве основная часть эффекта достигается от аналитического искусственного интеллекта и совмещении генеративного и аналитического ИИ.



«Искусственный интеллект — это реально новый уровень технологий, который уже есть везде и будет еще активнее внедряться. Отставание в освоении этой технологии негативно скажется на предприятиях с точки зрения экономических эффектов», — заключил эксперт.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

