Минпромторг предложил отсрочить оплату утильсбора для самоходной техники

В 2026 году рост цен на сельхозтехнику, скорее всего, продолжится Ростсельмаш

Минпромторг предложил перенести сроки оплаты утильсбора для крупнейших производителей самоходной техники в 2026 году. «Предлагается перенести сроки оплаты за IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года на декабрь 2026 года», — говорится в сообщении (цитата по сайту министерства). В сообщении уточняется, что этот механизм позволяет обеспечивать стабильную финансово-экономическую деятельность производителей. «Введение отсрочки оплаты утилизационного сбора в текущих условиях позволит оптимизировать структуру оборотных средств предприятий и сохранить их ликвидность», — добавили в министерстве. Ранее аналогичную меру Минпромторг предложил в отношении крупнейших отечественных автопроизводителей.



С 1 января 2025 года, согласно постановлению правительства, в России введена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора на некоторые виды сельскохозяйственной техники. На первом этапе действующие коэффициенты утилизационного сбора проиндексированы с 1 января 2025 года (за исключением сельскохозяйственных тракторов мощностью до 340 л.с.). На период с 2026-го по 2030 год утверждена дальнейшая ежегодная индексация коэффициентов на 15%. Утилизационный сбор оплачивается как производителями, так и импортерами техники.



По данным Минсельхоза, которые приводит «Коммерсантъ», за последние три года стоимость отечественных тракторов и комбайнов выросла на 40-89% по различным позициям. Совладелец компании «Ростсельмаш» Константин Бабкин, считает, что и в 2026 году рост цен на сельхозтехнику продолжится, хотя на складах предприятий скопилось несколько тысяч нераспроданных машин. Он связал свой прогноз с изменениями государственной поддержки отрасли. «Ранее продажам способствовала программа субсидирования для машиностроителей, однако сейчас ее финансирование сократили. Средства распределяются между различными предприятиями независимо от объемов их реализации. Думаю, что рост цен на нашу продукцию продолжится и в следующем году», — сказал Бабкин (цитата по «Коммерсанту»).



В декабре прошлого года замминистра сельского хозяйства Андрей Разин говорил, что увеличение утильсбора создаст дополнительные возможности для развития отечественного сельскохозяйственного машиностроения, продукция которого должна планомерно заместить импорт на российском рынке. Для снижения рисков повышения цен на отечественную сельхозтехнику Минсельхоз совместно с Минпромторгом будут проводить работу по недопущению ежегодного повышения уровня цен на отечественную сельскохозяйственную технику выше индекса цен на промышленную продукцию, добавлял он.



Однако эти меры не помогли, и аграрии сокращают закупки сельхозтехники. «Российский рынок сельхозтехники завершил 2024 год с падением на 20% — впервые с 2017 года объем продаж в денежном выражении сократился до уровня ниже 400 млрд руб. В первом полугодии 2025 года ситуация ухудшилась: спрос на технику продолжил снижаться, внутренние поставки российских машин упали почти на треть», — говорилось в обращении депутатов к премьер-министру Михаилу Мишустину. По данным ассоциации «Росспецмаш», продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке в январе-сентябре снизились на 26,5% год к году и составили 114,3 млрд руб. По мнению независимого эксперта аграрного рынка Александра Корбута, проблема с доступностью техники решится при поддержке доходности сельхозпроизводства.



