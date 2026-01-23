Владелец «Рольфа» инвестирует в средства защиты растений

На российском рынке пестицидов сохраняется высокая конкуренция Kuhn

Владелец автодилера «Рольф» Умар Кремлев совместно с управляющим директором турецкого производителя пестицидов и гербицидов ISB Globe Айсаном Эрдемом планируют создать производство химических средств защиты растений (ХСЗР) в подмосковном Серпухове. Для этого они 29 декабря 2025 года зарегистрировали компанию «УНК Агро». Кремлеву через ООО «Мама Ольга» принадлежит 60%, 30% — у Айсана Ердема, 10% — у гендиректора новой компании Алексея Батогова, пишет «Коммерсантъ». Пресс-служба венчурной компании Умара Кремлева «УНК Холдинг» пояснила изданию, что проект «УНК Агро» реализуется в логике развития ОЭЗ «Большой Серпухов» как научно-промышленного кластера с сильной исследовательской базой с учетом масштабного агропромышленного комплекса региона.



«Профиль компании — производство пестицидов и агрохимической продукции, — уточнила пресс-служба компании. — Дополнительные направления отражают стратегию выстраивания полного технологического цикла — от сырья и семенного материала до готовых решений для АПК». Сейчас проект в стадии формирования, параметры инвестиций, продуктовая линейка и объемы производства будут раскрыты позже.



По данным Российского союза производителей химических средств защиты растений, на которые ссылается «Коммерсантъ», в 2025 году их потребление в стране достигло примерно 250 тыс. т, около 71% внутреннего спроса обеспечили российские производители. Согласно нацпроекту «Новые материалы и химия», к 2030 году эта доля должна вырасти как минимум до 90%. Технологически этот показатель достижим, считает гендиректор «Фирмы "Август"» Михаил Данилов. Он напоминает, что совокупные отечественные мощности по выпуску ХСЗР уже составляют около 400 тыс. т, при этом производственный потенциал российских компаний еще долго будет существенно превышать фактическую емкость рынка с учетом ожидаемого роста.



Однако, по словам Данилова, на рынке сформировалась сложная ценовая ситуация: пестициды, в отличие от других ресурсов (техника, семена, удобрения, горюче-смазочные материалы), — одна из немногих категорий продукции, где цены снижаются уже четвертый год. При этом говорить о развороте ценового тренда не приходится. На этом фоне на российском рынке сохраняется высокая конкуренция, китайские и индийские игроки также пытаются завоевать свою нишу, поясняет Данилов, слова которого приводит «Коммерсантъ».



О профиците готовых СЗР и высокой конкуренции изданию сказал и гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов. По его словам, реальной проблемой является зависимость от внешних поставок действующих веществ, которые в России не производятся. Поэтому необходимо развивать собственное производство, но это требует серьезных инвестиций. Стоимость таких проектов высокая, при этом инвестиционная нагрузка в России зачастую выше, чем, например, в Китае. Кроме того, для синтеза действующих веществ необходимо химическое сырье, доступное на внутреннем рынке. Но даже при наличии инвестиций и сырья остается ключевой вопрос — технология. Это не та сфера, куда может зайти любой желающий: нужны сильные химики, современные лаборатории и многолетние научные разработки, уверен Каракотов.



По словам независимого эксперта аграрного рынка Александра Корбута, производство ХЗСР сейчас выглядит более перспективно, чем продажа автомобилей, и выход в новый вид деятельности позволит инвестору диверсифицировать свои риски. Однако, обращает внимание он, вопрос в том, планируется ли производить исходное действующие вещества в России или же речь идет об импорте и последующем производстве из них готовых средств. «Также вопрос в том, насколько эти СЗР будут адаптированы к нашим условиям и требованиям», — прокомментировал он «Агроинвестору». Стратег «Арикапитала» Сергей Суверов называет рынок СЗР в целом перспективным и маржинальным с большим потенциалом импортозамещения. Но, как он пояснил «Коммерсанту», если создавать проекты с нуля, то можно столкнуться с высокой конкуренцией со стороны действующих игроков и придется также делать достаточно серьезные инвестиции в региональную сбытовую сеть.



