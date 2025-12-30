Агробизнес получит пониженные тарифы страховых взносов

К малому и среднему бизнесу в 2026 году будет применяться пониженный тариф в 15% Е. Разумный / Ведомости

Правительство утвердило перечень экономических видов деятельности для применения пониженных тарифов страховых взносов. «В частности, льготу смогут применять организации малого и среднего предпринимательства, работающие в сферах растениеводства, животноводства, рыболовства, производства пищевых продуктов, текстильных изделий и одежды, радиоэлектроники, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии», — говорится в сообщении на сайте Минфина. Для малого и среднего бизнеса (МСП), чья деятельность соответствует определенным ОКВЭД, сохраняется право применения единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 15% как до предельной величины базы для исчисления страховых взносов, так и сверх ее предела. Эта мера поддержки малого и среднего бизнеса была установлена в 2020 году. Действие льготы решено продлить на 2026 год для отраслей, приоритетных при поддержке МСП, развития экономики страны.



С 2026 года в России изменятся страховые взносы для МСП. Общепит остается на модели «30% до 1,5 МРОТ и 15% сверху», обрабатывающие производства — на модели «30% до 1,5 МРОТ и 7,6% сверху». Остальные МСП — на едином тарифе 30% без льгот, так как льготные 15% перестают действовать для большинства отраслей. Таким образом правительство завершило действие антикризисных льгот, введенных во время пандемии COVID-19. Цель — повысить отчисления в бюджет и выровнять систему взносов. Однако кабмин решил сохранить пониженные страховые взносы для приоритетных отраслей.



Кроме того, с 1 января 2026 года ставка НДС в России повышается на два процентных пункта — до 22%. При этом льготная ставка НДС в 10% сохраняется для всех социально значимых товаров — продуктов питания (мясо и мясная продукция, за исключением деликатесов; молочная продукция и молоко, включая мороженое; яйца; подсолнечное и другие виды растительного масла, кроме пальмового масла; сахар и соль; хлебобулочные изделия, крупа, мука и макароны; рыбная продукция, рыба и морепродукты; овощи; фрукты и ягоды), лекарств и медицинской продукции, товаров для детей и др. Ранее правительство повышало ставку НДС в 2019 году — с 18% до 20%.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов ранее говорил «Агроиневстору», что объединение не ожидает больших потрясений на продовольственном рынке от увеличения ставки. «Для основных 24 базовых категорий социально значимых продовольственных товаров сохраняется прежняя ставка в 10%, роста налоговой нагрузки непосредственно для них не произойдет, что поможет сдержать рост цен в сегменте основных продуктов», — отмечал он.



Впрочем, по мнению управляющего директора Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрия Краснова, эффект от роста для АПК будет, но косвенным. Так, если базовая ставка НДС повышается, то для производителей увеличится «входной» НДС: логистические и другие услуги, упаковка, техника, оборудование, строительство, часть сырья и материалов. «Для тех, кто работает на ЕСХН, “входной” НДС становится частью себестоимости, значит при прочих равных обстоятельствах их рентабельность продолжит снижаться, — рассуждал эксперт. — Для плательщиков НДС вырастет объем возмещений и потребность в оборотном капитале, увеличится риск кассовых разрывов. С учетом сокращающейся доходности, роста себестоимости и снижения рентабельности по широкому перечню направлений производства в АПК, любое дополнительно негативное влияние на себестоимость производства может стать чувствительным в текущих условиях».



