Минсельхоз рассчитывает увеличить господдержку АПК в течение 2026 года

Приоритетной помощью для аграриев от государства остается льготное кредитование А. Гордеев / Ведомости

В 2026-м господдержка АПК составит 542 млрд руб., но Минсельхоз рассчитывает искать источники, чтобы увеличить эту сумму в течение года. Об этом сообщила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, подводя итоги финансирования отрасли в этом году, пишут «Известия». Также она сказала, что приоритетной помощью для аграриев от государства в следующем году останется льготное кредитование: на эту меру в федеральном бюджете предусмотрено 123 млрд руб., но министерство также планирует увеличить этот объем.



«На сегодня мы заканчиваем год (2025-й) с суммой 665 млрд руб., которая была выделена на четыре госпрограммы. Если вы помните, в начале года на них было всего предусмотрено 532 млрд руб. Но постепенно мы в течение года увеличили эту сумму, поэтому в принципе мы этот год неплохо закончили. Чуть меньше, чем в 2024 году, но на хорошем уровне», — сказала Фастова (цитата по «Известиям»).



Также она сообщила о подготовке финансирования весенне-полевых работ. «Мы проговорили с Минфином, у нас есть поручение президента обеспечить льготными кредитами сезонные работы, поэтому мы сейчас готовим в правительство документы, чтобы в начале года получить деньги на эти цели. С точки зрения размера субсидий мы планируем, что это будет уровень этого года», — пояснила замминистра.



Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков говорит, что в целом объем в 542 млрд руб. можно рассматривать как стартовую, компромиссную планку на 2026 год: она позволяет избежать резкого провала поддержки, но без последующего увеличения расходов будет сдерживать инвестиционную активность и темпы роста АПК. По мнению эксперта, наиболее чувствительным к объемам господдержки направлением остается льготное кредитование, поскольку для аграриев оно напрямую влияет на возможность проведения сезонных работ, обновления техники и пополнения оборотного капитала. «Заложенные в бюджете 123 млрд руб. на субсидирование процентных ставок выглядят, скорее, минимально достаточными и, с высокой вероятностью, будут увеличиваться», — прокомментировал Кабаков «Агроинвестору».



Также, по его мнению, в повышенной поддержке нуждаются инвестиционные направления: технологическое обновление, селекция, генетика, цифровизация и агрострахование, которые позволяют снизить риски и повысить устойчивость производства. Отдельного внимания требуют малые и средние хозяйства, для которых доступ к финансированию остается ограниченным, а также программы развития сельских территорий, напрямую влияющие на кадровую обеспеченность отрасли.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

