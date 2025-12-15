разделы

Правительство утвердило квоту на импорт говядины и мяса птицы

Квота для говядины составит 570 тысяч тонн, для мяса птицы — 364 тысячи тонн

Несмотря на квоты для ЕС и США, поставок из этих направлений нет с 2014 года
Правительство утвердило квоты на импорт говядины и мяса птицы в Россию на 2026 год. Так, согласно постановлению, квота на ввоз говядины составит 570 тыс. т, в том числе 40 тыс. т — свежей и охлажденной, из них 29 тыс. т предназначены для стран ЕС, 11 тыс. т — для других стран. Остальной объем — 530 тыс. т — замороженная говядина, из которых на ЕС и США приходится по 60 тыс. т, на Коста-Рику — 3 тыс. т, на другие страны — 407 тыс. т. Квота на ввоз мяса птицы в 2026 году составит 364 тыс. т, в том числе 100 тыс. т фарша (из них 80 тыс. т для поставок из ЕС), 250 тыс. т — половины или четвертины тушек, 14 тыс. т — замороженное обваленное мясо индейки. Несмотря на установление квот для ЕС и США, поставок оттуда нет из-за действия с 2014 года продовольственного эмбарго.

С 2003-го импорт говядины в Россию осуществлялся в рамках тарифных квот, и в нулевых годах квота была дефицитной, то есть ее объем был существенно ниже, чем было нужно рынку. Таким образом правительство стремилось повысить привлекательность отрасли, обеспечить рентабельность производства скота и говядины в России, ранее рассказывал «» руководитель () Сергей Юшин. «Зачем нужна такая большая квота, если она не выбирается? В последние годы из стран дальнего зарубежья в Россию импортировалось порядка 150 тыс. т. Столько (530 тыс. т) точно не нужно», — говорил он в 2024 году. По его мнению, переход на более высокую плоскую пошлину (отмена квоты и введение пошлины в 27,5% обсуждалось ранее) является инструментом защиты внутреннего рынка и повышения конкурентоспособности российских производителей говядины. Тем более, обращал внимание эксперт, Россия закупает этот вид мяса в Беларуси, откуда оно может поступать в любом объеме и без уплаты пошлин. При этом на республику приходится почти 40% импорта говядины в Россию.

Впрочем, одно только таможенно-тарифное регулирование импорта говядины вряд ли может кардинально изменить к лучшему ситуацию с инвестициями в мясное скотоводство, отмечал эксперт. Неподъемные ставки по кредитам, скромный объем господдержки и крайне высокие сроки окупаемости проектов (а часто и неокупаемости) будут продолжать тормозить когда-то начавшееся движение в сторону структурной перестройки отрасли. В начале декабря этого года Юшин говорил, что проблема направления мясного КРС в России — в продолжающемся сокращении поголовья, и в ближайшие годы нет экономических предпосылок для того, чтобы переломить эту тенденцию и привлечь в бизнес фермеров — в разведении мясного КРС ставка должна делаться именно на средний бизнес.

