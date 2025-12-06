У России есть потенциал наращивания экспорта премиальной говядины

Проблема сектора мясного КРС в России — в продолжающемся сокращении поголовья «Мираторг»

В обозримой перспективе Россия не станет заметным поставщиком индустриальной говядины на мировой рынок, но при этом российское премиальное и суперпремиальное мясо показывает неплохие результаты. Об этом рассказал руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин в ходе VII стратегической сессии федерального центра «Агроэкспорт». Так, на китайском рынке наша говядина гораздо дороже американской и австралийской. «В расчете на килограмм это очень существенные деньги. Даже если мы грузим гипотетически 10 тыс. т — это смешной объем — мы можем заработать $200-300 млн», — отметил Юшин. Он уверен, что на премиальную и суперпремиальную говядину всегда будет спрос, и при этом Россия обладает значительным потенциалом роста отгрузок этой категории. Соответствующие планы по наращиванию экспорта есть.



Однако, продолжил Юшин, проблема направления мясного КРС в России — в продолжающемся сокращении поголовья, и в ближайшие годы нет экономических предпосылок для того, чтобы переломить эту тенденцию и привлечь в бизнес фермеров — в разведении мясного КРС ставка должна делаться именно на средний бизнес. Макроэкономическая сложность экспорта сейчас заключается в курсе рубля, и, опасается Юшин, национальная валюта может продолжить укрепляться.



В 2024 году экспорт мяса и субпродуктов из России в стоимостном выражении увеличился на 24%, до рекордных $1,7 млрд. В структуре поставок около 48% пришлось на мясо птицы, 37% — на свинину, 14% — на говядину, ранее сообщал «Агроэкспорт». В том числе поставки мяса и субпродуктов птицы выросли на 17%, до $800 млн, свинины — на 42%, до более чем $610 млн, говядины — на 16%, до свыше чем $230 млн. Основной объем говядины шел в Китай (52%), по 10-12% пришлось на Беларусь и Саудовскую Аравию, оценивало агентство ИМИТ.



Также в ходе своего выступления Юшин сообщил, что сейчас в России отмечается проблема с рентабельностью птицеводства, хотя именно на него делается большой упор при наращивании экспортных объемов. Однако, указывает эксперт, без достаточной рентабельности предприятия не смогут проходить необходимую аттестацию и поддерживать высокий технологический уровень, что необходимо для работы на внешних рынках и высокой конкурентоспособности на них. Еще одна проблема мясной отрасли, которую отметил Юшин, заключается в чрезмерной административной нагрузке на бизнес, что влияет на себестоимость продукции. По его мнению, бизнесу вместе с регуляторами нужно найти ресурсы для снижения этой нагрузки.



