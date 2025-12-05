Россия может начать поставки свинины на Филиппины

В ближайшие годы в Национальном союзе свиноводов рассчитывают выйти на уровень экспорта в 10-12% от производства свинины flickr.com

Поставки российской свинины на Филиппины могут начаться в ближайшее время. Об этом рассказал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев на Международной научно-практической конференции «Свиноводство-2025». «На сегодня проделана огромная работа Минсельхозом, Россельхознадзором и бизнесом. Прошли инспекции наших поставщиков филиппинскими ветеринарными службами. И недавно Филиппины признали нашу регионализацию по африканской чуме свиньи. Это огромное достижение, — подчеркнул он. — Надеемся, что в ближайшее время филиппинский рынок для свинины будет открыт. Он уже открыт для говядины и птицы, первые партии уже туда ушли, их даже растаможили». Филиппины — это огромный рынок, подчеркнул Ковалев, страна ежегодно ввозит порядка 700-800 тыс. т только мяса свиней, субпродукты она не импортирует. Если Россия сможет завоевать хотя бы 10% рынка Филиппин, то у нашей страны появится еще один крупный покупатель свинины.



Сейчас главным покупателем остается Беларусь, которая увеличила закупки российской свинины относительно прошлого года на 100 тыс. т. «По нашим оценкам, в ближайшие три-пять лет экспорт в Беларусь должен сохраниться — это направление не только одно из самых больших, но и одно из самых перспективных с точки зрения длительности по времени», — отметил Ковалев. На втором месте Вьетнам, где наша страна занимает примерно 50% импорта. Увеличиваются объемы поставок в Китай, который уже входит в топ-3 покупателей. По итогам 2025-го экспорт в эту страну, считают в НСС, составит порядка 75 тыс. т. Пока только трем российским компаниям открыт доступ для поставок продукции свиноводства в Китай, напомнил Ковалев, тогда как во Вьетнам, например, могут поставлять продукцию 15 предприятий. «Мы ждем открытия еще компаний для поставок в Китай. Соответствующая работа ведется при активном содействии и Минсельхоза, и Россельхознадзора», — отметил эксперт.



В ближайшие годы в союзе рассчитывают выйти на уровень экспорта в 10-12% от производства свинины. Больше экспортировать рискованно, пояснил Ковалев: если мы выйдем на уровень продаж на внешние рынки в 15-20%, и что-то случится с одним из каналов сбыта, тем более что основных их только три, то можно столкнуться с перенасыщением внутреннего рынка.



Эксперт напомнил, что собственное производство свинины в России выросло до таких размеров и стало настолько конкурентоспособным на внутреннем рынке, что с 2018—2019 годов наша страна вышла на полную самообеспеченность по этому виду мяса и постепенно приступила к экспортной экспансии. В прошлом году наши свиноводы продали уже более 300 тыс. т продукции на внешние рынки. «Это не только мясо, но и субпродукты, шпик, живые свиньи на убой», — уточнил глава НСС.



Сегодня отечественные предприятия рассчитывают войти в топ-5 мировых экспортеров свинины, активно наращивая поставки на внешние рынки. За первые 10 месяцев 2025-го объемы экспорта уже превысили на 26% показатель за весь прошлый год и составили 324 тыс. т, а по итогам года, считают в союзе, показатель достигнет 380-390 тыс. т, или порядка 8% от объема производства. По данным НСС, 70% экспорта российской продукции свиноводства приходится на мясо, остальное — на другие виды продукции.



