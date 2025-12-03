Минсельхоз: достижение целевого показателя экспорта требует трансформации структуры поставок

Также необходимо продолжать географическую и продуктовую диверсификацию поставок Flickr.com

Для достижения планового значения целевого показателя экспорта продукции АПК к 2030 году в $55,2 млрд требуется трансформация структур поставок. Такое мнение высказал замминистра сельского хозяйства Максим Маркович в ходе VII Стратегической сессии федерального центра «Агроэкспорт». «Достижение цели в $55,2 млрд к 2030 году требует трансформации структур поставок, также продолжения географической и продуктовой диверсификации, закрепления наших позиций на ключевых для российских компаний рынках», — сказал он, добавив, что сформированная система поддержки экспортеров позволяет быть уверенным в том, что задача по достижению цели будет выполнена.



По словам Марковича, 2025 год продемонстрировал новые вызовы для российского аграрного экспорта. Среди них — изменение валютных курсов, торговые войны между странами, усиление протекционизма. Все это потребовало от российских компаний гибко реагировать на меняющиеся условия, увеличивать эффективность бизнес-процессов и конкурентоспособность своей продукции. «Наши экспортеры достойно ответили на эти вызовы. По большинству позиций у нас происходит уверенный рост в денежном выражении», — отметил замминистра. Так, по данным на 23 ноября, экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, мясной и молочной продукции — на 24%, масложировой — на 3%, рыбы и морепродуктов — на 17%. Такая динамика отгрузок говорит о том, что в российском АПК сформирован устойчивый экспортный потенциал, который позволяет вести поставки и в условиях волатильной внешней среды, уверен Маркович.



Руководитель «Агроэкспорта» Илья Ильюшин в ходе своего доклада сообщил, что в этом году деятельность центра была несколько реформирована: стало больше совместной работы с бизнесом, региональными агроведомствами и др. Кроме того, теперь «Агроэкспорт» развивает и новые для себя направления — селекция и семеноводство, удобрения, агрообразование, вакцины и генетика. По словам Ильюшина, российские вакцины востребованы не только в ЕАЭС, но и в странах Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.



Говоря об итогах года в экспорте продукции АПК, он сообщил, что ключевым направлением для отгрузок остается Китай. Так, в 2025-м относительно прошлого года поставки мороженой рыбы в республику выросли на 42%, рапсового масла — на 40%, гороха — на 91%, масличного льна — на 55%, рапсового жмыха и шрота — в 2,7 раза, ракообразных — на 8%. Отгрузки подсолнечного масла в Турцию увеличились на 55%, отрубей — на 31%. Экспорт подсолнечного масла в Беларусь также показывает рост в 3,2 раза, свинины — на 77%. Кроме того, «Агроэкспорт» отмечает рост отгрузок сахара в Узбекистан (плюс 37%), пшеницы — в Ирак (в 11 раз), Израиль (плюс 72%) и Судан (рост в два раза). Также экспорт ракообразных и рыбного филе в Южную Корею вырос на 13% и 76% соответственно.



