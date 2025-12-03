Масложировой союз: нужно оптимизировать механизм пошлины на подсолнечное масло

Ключевой вызов этого и следующего сезонов — снижение маржинальности М. Стулов / Ведомости

Летом этого года правительство временно обнуляло действие экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот, и это, по мнению руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, в критический момент поддержало отрасль. Об этом он сказал в ходе VII Стратегической сессии федерального центра «Агроэкспорт». «Мы считаем, что в этом сезоне надо продолжить оптимизацию этого механизма опять же с учетом с фактора сжавшейся маржи», — отметил Мальцев.



По его мнению, оптимизация позволит переработчикам и растениеводам планировать свой бизнес, и отрасль в таком случае сможет переработать все масличное сырье. «Мы рассчитываем на взвешенную, последовательную, так же как это и было в предыдущие годы, позицию наших регуляторов», — добавил Мальцев. По его словам, реализовать весь экспортный потенциал реально, но в этом нужна помощь государства.



Экспорт масложировой продукции в 2025 году увеличился на 3% в денежном выражении. Главный драйвер роста — рапсовое масло (плюс 42%).

В целом, по словам Мальцева, ключевой вызов этого и следующего сезонов — снижение маржинальности экспорта из-за крепкого курса рубля. Особенно остро на себе переработчики ощутили это в феврале 2025-го, когда переработка подсолнечника показывала убыточность за минус 20%. «Это первый раз за всю историю, когда нам пришлось корректировать объемы переработки, и, конечно, мы бы очень не хотели повторения этой истории», — сказал он. Впрочем, все текущие вызовы делают отрасль более эффективной, добавил Мальцев. Также он обратил внимание на то, что сохранение господдержки для сельхозпроизводителей, обеспечивающих сырьевую базу, критически важно для поддержания позитивной динамики экспорта масложировой продукции, которая наблюдалась в последние годы.



Исполнительный директор, член совета директоров «Эфко» Сергей Иванов в ходе своего выступления отметил, что 2025 год был тяжелым для всех экспортеров. Виной тому крепкий рубль, из-за чего «Эфко» недополучит 30% экспортной выручки. «Наше подсолнечное масло сегодня неконкурентно на мировых рынках», — отметил Иванов, добавив, что из-за внутренней цены на подсолнечник российское масло реализуется на экспорт на $200 дороже пальмового, на $180 — соевого, и такой разницы в цене не было давно. Также Иванов обратил внимание на то, что в последнее время обстановка в Черном море крайне нестабильна, и ранее «Эфко» уже рассматривала вероятность того, что оно может быть закрыто как транспортный коридор для экспорта. Конечно, нужно развивать и другие пути, но важнейшая часть портовой инфраструктуры компании находится на Черном море, добавил он.



Ранее «Агроинвестор» писал, что в январе-октябре Россия экспортировала 5,2 млн т растительных масел, что на 21% меньше, чем годом ранее. В стоимостном выражении объем поставок достиг $5,9 млрд, прибавив 5% год к году. Снижение объемов вызвано в первую очередь падением экспорта подсолнечного масла, которое превалирует в структуре отгрузок с долей в 65%. Так, в натуральном выражении его вывоз сократился на 29% год к году (до 3,45 млн т), в стоимостном — до $4 млрд. Ранее Масложировой союз оценивал экспортный потенциал подсолнечного масла в этом сезоне в 5,2 млн т.



