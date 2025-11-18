Экспортная пошлина на подсолнечное масло в декабре может вырасти

Серьезного потенциала для роста экспортных цен на подсолнечное масло не наблюдается М. Стулов

В декабре экспортная пошлина на подсолнечное масло предварительно может составить 8643 руб./т, увеличившись на 1829 руб. по сравнению с ноябрем. Этот показатель возможен при сохранении курса доллара на уровне 81,1 руб. и индикативной цене масла в $1169/т или 94846 руб./т (по данным Московской товарной биржи), следует из расчета аналитиков OleoScope. В диапазоне курса доллара от 79 руб. до 84 руб. пошлина может составить 6923-11017 руб./т, где каждый рубль повышения или снижения курса валюты соответствует 819 руб. пошлины. В ноябре ставка вывозной таможенной пошлины составляет 6814 руб./т при индикативной цене $1140/т или 92234 руб./т.



Индикативная цена на подсолнечный шрот для расчета пошлины на декабрь составляет $210,9 или 17104 руб./т. Соответственно, расчетная ставка экспортной пошлины составит 860 руб./т, что на 235 руб. меньше, чем в ноябре. В диапазоне курса доллара от 79 руб. до 84 руб. пошлина может варьироваться от 550 руб. до 1288 руб./т, где каждый рубль повышения или снижения курса валюты соответствует 148 руб. пошлины. Размер пошлины на подсолнечный шрот в этом месяце составляет 1095 руб./т при индикативной цене в $216/т или 17439 руб./т.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что цены на подсолнечное масло ранее росли, но в течение нескольких последних недель находятся примерно на одном уровне — чуть больше $1,2 тыс./т (FOB Новороссийск). При этом, обращает внимание он, цены на подсолнечное масло довольно серьезно оторвались от цен на соевое и пальмовое масла. «Нужно будет смотреть динамику отрыва: не приведет ли это к тому, что цены на подсолнечное масло начнут снижаться ближе к уровню сои и "пальмы", потому что потребители начнут постепенно снижать спрос на него», — прокомментировал Рылько «Агроинвестору».



Потенциал экспорта подсолнечного масла в сезоне-2025/26, по оценкам Масложирового союза, составляет 5,2 млн т, но его реализация будет в полной мере зависеть от равномерности предложения на рынке «семечки» от сельхозпроизводителей по экономически обоснованным ценам, ранее писал «Агроинвестор». При этом экспорт в сентябре был на 30% ниже, чем в 2024-м, и составил 130-150 тыс. т, следует из мониторинга OleoScope. В январе-сентябре поставки составили 2,55 млн т, потеряв 34% год к году. Это во многом можно объяснить отрицательной доходностью отгрузок, которая наблюдалась в начале года.



По оценкам Масложирового союза, серьезного потенциала для дальнейшего роста экспортных цен на подсолнечное масло не наблюдается. «Ожидаем достаточно стабильных цен с незначительными колебаниями», — ранее говорил руководитель отраслевого объединения Михаил Мальцев. По мнению старшего аналитика Центра ценовых индексов Екатерины Захаровой, мировые цены на подсолнечное масло сохранятся на высоком уровне до конца года, затем на них может надавить рост производства в России и Бразилии. Аналитик OleoScope Лилия Варыгина ранее отмечала, что в перспективе потенциала для роста экспортных цен на подсолнечное масло не наблюдается как из-за ожидаемого рекордного урожая подсолнечника в целом по России, так и давления со стороны мировых цен на масла, особенно на соевое.



