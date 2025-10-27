Ритейл предупреждает о проблемах с поставками при фиксации цен на продукты

Фиксированные цены разрывают баланс между спросом и предложением М. Стулов / Ведомости

Фиксация цен на продовольственные товары в долгосрочных контрактах может вызвать проблемы с поставками продукции. Об этом в письме министру сельского хозяйства Оксане Лут сообщила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), с которым ознакомились «Известия». Речь идет о законопроекте, который был подготовлен летом, однако он подвергся критике ритейлеров: в случае заключения таких контрактов сети могут стать заложниками своих обязательств и оказаться в невыгодных условиях по сравнению с другими участниками рынка. После этого Минсельхоз смягчил требования, но от фиксированной стоимости не отказался. Министерство предложило, что стороны смогут самостоятельно устанавливать цену или формулу ее расчета. Ранее эту функцию предлагалось передать правительству. При этом основные условия контрактов сохранились: срок действия — от одного года, а минимальная доля продаж по таким договорам будет поэтапно увеличиваться: в 2026 году она составит 80% от общего объема поставок, в 2027-м — 85%, а к 2028-у достигнет 90%.



В Минпромторге «Известиям» подтвердили, что работа над законопроектом ведется совместно с Минсельхозом, депутатами Госдумы и отраслевым сообществом. «Сейчас мы сошлись на том, что нужно устанавливать требования по долгосрочным контрактам по ключевым видам продукции, где необходимо обеспечить отсутствие значительных скачков стоимости. Ведем переговоры с коллегами в части форматов работы», — сказал изданию статс-секретарь — замглавы Минпромторга Роман Чекушов. Он добавил, что вариант, предложенный Минпромторгом, — это «вилка» цен, Минсельхозом — рассмотреть возможность фиксации или установления формулы цены в долгосрочном контракте на основе взаимных договоренностей поставщика и покупателя. По словам Чекушова, на данный момент проходят экспертные обсуждения. «Мы не форсируем этот вопрос, поскольку за последние несколько месяцев, начиная с мая, мы не фиксируем большой инфляции по потребительской корзине», — добавил он.



В то же время председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов говорит, что трудно круглогодично продавать 80-90% товаров в рамках долгосрочных контрактов по всем категориям. По его словам, если поставщики будут вынуждены заключать с сетевым ритейлом в основном долгосрочные контракты, есть риск, что им станет невыгодно работать с легальной розницей, продолжает он. И тогда сократится ассортимент, появится «черный» продовольственный рынок. «Опыт прошлых лет (ценовые колебания на гречку, сахар, подсолнечное масло, яйца и т. п. ) показывает, что подобные феномены труднопрогнозируемы, не поддаются регулированию, а при попытках его введения приводят к перетоку объемов регулируемой продукции на серый рынок и негативным изменениям в инвестиционных планах хозяйствующих субъектов. В связи с этим цель законопроекта, определяемая как обеспечение стабильности рыночных цен (в условиях рыночной экономики) представляется недостижимой», — говорится в письме (цитата по «Известиям»).



Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков говорит, что фиксация цен на продовольственные товары, которая выглядит как благо для потребителя, в условиях рыночной экономики — очень рискованный инструмент. Вероятно, продолжает он, это приведет к обратному эффекту — реальному дефициту (отсутствию на полке товара), либо завышенным ценам. «Сейчас рост цены через эластичность спроса гарантирует постоянное наличие товара на полке, а закрепление цен на каком-то фиксированном уровне разрывает баланс между спросом и предложением. Либо товар будет перетекать в каналы менее контролируемые («серый рынок», позволяющий окупить затраты), либо цена будет завышенной из-за включения на год всех рисков предполагаемых колебаний входных цен», — прокомментировал Востриков «Агроинвестору». По его мнению, оба варианта хуже рыночного ценообразования. В плановой экономике государство устанавливало цены на все виды товаров, включая энергоносители и ставки по кредитам, обеспечивалась стабильность рубля и все производилось внутри страны, а прилавки оказались пустыми, напоминает он. «В рыночной экономике регулирование пищевой отрасли чревато ее деградацией и снижением продовольственной безопасности страны», — заключил эксперт.



В отличие от добровольных рыночных инструментов (например, фьючерсных контрактов), подобная фиксация будет обязательной для сторон и действовать весь срок договора, даже если рыночная ситуация изменится радикально, отмечает аналитик ФГ «Финам» Магомед Магомедов. «Такой подход может привести к искажению рыночных стимулов, снижению ассортимента и инвестиций, перетоку товара на серый рынок и, в крайних случаях, к появлению дефицита. Цена по таким договорам устанавливается в рамках государственных требований, что не всегда отражает реальный баланс спроса и предложения. Помимо этого, условия зачастую фиксируются административно, без учета сезонных и региональных факторов, а обязательность долгосрочных контрактов ограничивает свободу переговоров и возможность быстро реагировать на резкие колебания спроса или предложения», — прокомментировал Магомедов «Агроинвестору».



По его мнению, формульное ценообразование, которое на первый взгляд выглядит более мягким и гибким инструментом, по сути является той же административной мерой, которая никак не может учесть резкие движения на рынке, как недавно было с ценами на яйца, к примеру. «Само по себе регулирование цен на продукты всегда было крайне спорной мерой», — добавляет Магомедов. Исторический опыт — как в России, так и во многих других странах — показывает, что административное ограничение цен сверху редко приводит к положительным переменам, и могут они применяться только в экстраординарных, кризисных случаях, уверен он. Чаще же подобные инициативы оборачиваются дефицитом, ухудшением качества продукции и развитием серых схем.



Уточнение: после выхода публикации АКОРТ в своем Telegram-канале написала, что не готовила и не направляла обращение в Минсельхоз.



