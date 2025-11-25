разделы

Экспорт растительных масел из России снизился на 21%

В стоимостном выражении объем поставок вырос на 5%

Позитивную динамику в натуральном выражении показывает только рапсовое масло
За период с января по октябрь Россия экспортировала 5,2 млн т растительных масел, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные . В стоимостном выражении, согласно «Агроэкспорту», объем поставок достиг $5,9 млрд, прибавив 5% год к году. Снижение вызвано в первую очередь падением экспорта подсолнечного масла, которое превалирует в структуре отгрузок с долей в 65%. Так, в натуральном выражении его вывоз сократился на 29% год к году (до 3,45 млн т), в стоимостном — до $4 млрд. Экспорт соевого масла за отчетный период потерял 23%, составив 521 тыс. т.

При этом выраженный позитивный тренд сохраняется лишь в сегменте рапсового масла. Объем его отгрузок за рубеж в январе-октябре достиг 1,22 млн т, что на 21% больше, чем за аналогичный период годом ранее, отмечает . В денежном выражении значение, согласно «Агроэкспорту», выросло на 39% год к году, до $1,2 млрд. Согласно , более 85% поставок этой продукции за 10 месяцев 2025 года отправлено в Китай. Ранее КНР закупала рапсовое масло в Канаде, но с августа 2025-го ввела заградительные пошлины на данный товар из этой страны.

Около 70% всего производимого в России растительного масла ежегодно отправляется на экспорт. 

Аналитик Лилия Варыгина говорит, что существенный спад экспорта подсолнечного масла в октябре объясняется приостановкой закупок ключевыми импортерами на фоне роста цен. Так, Иран временно прекратил ввоз масла из-за проблем с льготным курсом доллара, но в ближайшем времени ожидается увеличение закупок и возобновление продаж прежних объемов. Индия и Турция также приостанавливали импорт в ожидании снижения цен, однако их запасы сокращаются, что уже ведет к росту ценовых предложений. «В целом уменьшение объемов экспорта по итогам 10 месяцев связанно с сокращением сырьевой базы для переработки в 2025 году. Урожай семечки в 2024-м был меньше, плюс переходящие остатки в три раза ниже, чем в предыдущих сезонах», — прокомментировала Варыгина «». 

Снижение вывоза подсолнечного масла в текущем году носит в первую очередь технический характер, считает руководитель Масложирового союза России Михаил Мальцев. Он подтверждает, что в прошлом году сырьевой баланс, с учетом урожая и входящих остатков, был меньше, чем в 2023-м. Во-вторых, опережающие темпы переработки и экспорта в первые четыре месяца сезона-2024/25 привели к перетоку части объемов внешних поставок с начала 2025 года на конец 2024-го. «В итоге, невзирая на убыточность переработки “семечки” в первой половине года, связанной с завышенными ценами ее реализации и обвалом курса рубля, благодаря оперативному введению Минсельхозом России моратория на экспортные пошлины на масло и шрот, удалось переработать всю “семечку” и вывезти излишки продуктов ее переработки», — сказал Мальцев «». 

Сокращение экспорта соевого масла так же произошло в первую очередь в связи со снижением сырьевого баланса в первой половине года, связанного с полным переходом внутренней переработки на отечественную не ГМО сою, продолжает он. Во второй половине года баланс выровнялся: был разрешен импорт ГМО сырья для последующего экспорта продуктов его переработки. Новый рекорд по сбору соевых бобов в текущем году также положительно скажется на сырьевом балансе переработки и дальнейших объемах вывоза. Ключевые покупатели соевого масла остались те же — Алжир и Индия. 

Также Варыгина обращает внимание на то, что осенью отгрузки масличных сельхозпроизводителями всех категорий существенно увеличились и достигли рекордных показателей 2022 года. В частности, погрузка растительных масел на сети РЖД, согласно информации , в октябре выросла на 50%. По оценке аналитического центра «», продажи зерновых и масличных аграриями активизировались на фоне их сложного финансового положения. Так, в сентябре сельхозпроизводители реализовали 1,7 млн т масличных, что стало самым высоким показателем для месяца и повторением рекорда сентября 2020 года — до введения экспортных пошлин на подсолнечник. 

«Мы считаем, что всплеск продаж отражает растущее финансовое давление на фермеров, многие из которых вынуждены реализовывать урожай, чтобы погашать кредиты и финансировать зимнюю посевную кампанию. По расчетам “”, доналоговая прибыль производителей зерновых и масличных культур в январе-августе 2025 года составила 67 млрд руб, что на 25% ниже уровня прошлого года», — говорится в сообщении центра.

