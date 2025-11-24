разделы

Вебинар «Законодательные новшества в регулировании оборота сельхозземель»
Россия заняла восьмое место среди поставщиков продукции АПК в Китай

В денежном выражении за 10 лет экспорт в КНР увеличился более чем пять раз

В китайскую республику активно поставляются растительные масла, ракообразные, мороженая рыба, мясо и другая продукция
За последние 10 лет Россия поднялась с 13-го на восьмое место среди крупнейших поставщиков продукции АПК в Китай, в денежном выражении экспорт в КНР увеличился более чем пять раз. Об этом сообщил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов в ходе VI Российско-Китайского форума предпринимателей.

«Мы рады видеть, что диверсифицируется структура нашего российского экспорта в Китай, хотя сырьевые товары по-прежнему составляют значительную долю, мы наблюдаем стремительный рост интереса в Китае к российским товарам потребительского спроса, в частности, к российской сельхозпродукции», — сказал Титов (цитата по «Прайму»). По его словам, особенно востребованы среди китайских импортеров молочная и мясная продукция, рыба и морепродукты, кондитерские изделия и мед. «Сегодня российский мед — лидер поставок на китайском рынке», — добавил Титов. 

Помимо уже успешных поставок, для России открываются серьезные перспективы в наращивании экспорта в Китай и других категорий: кормового гороха, рапса, сои и масличного льна, отмечает управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов. «Наш рост по ним уже виден на примере вытеснения производителей из Канады. Однако чтобы это стало долгосрочным успехом, критически важно решить ряд внутренних вопросов», — прокомментировал эксперт «». 

По мнению Краснова, в целом главным стимулом для роста отгрузок продукции АПК в КНР является создание предсказуемых и стабильных правил игры для российских аграриев, особенно на востоке страны. «Если сделать экспортные пошлины и логистику предсказуемыми, наше ключевое преимущество — географическая близость к Китаю — заработает в полную силу», — уверен он. С другой стороны, продолжает эксперт, расширение объема поставок могут сдерживать внутренние барьеры: сложная логистика, очереди на границе и, что самое важное, необходимость безупречно соответствовать жестким китайским спецификациям по качеству и прослеживаемости. Решение этих вопросов важно для закрепления российских производителей в качестве надежных стратегических поставщиков, считает он.

«С точки зрения потребительских продуктов "на полку" для экспорта интересны макароны, кондитерские изделия, бакалея, снеки, молочная и мясная группа», — продолжает Краснов. В этой части России важно совершенствовать инструменты продвижения и господдержку. По его мнению, нужно еще раз вернуться к рассмотрению вопроса создания национального дистрибьютора отечественной готовой продукции, активного ее продвижения в крупнейшие местные розничные сети путем выкупа пространства, корнеров, стеллажей и полок, где продукция будет реализовываться не только под брендом «Сделано в России», но и под подотраслевыми брендами — «Русские сладости», «Русская рыба» и т. д., что сделает продвижение товара более прицельным и эффективным.

В январе-октябре 2025 года экспорт продукции АПК из России в Китай в стоимостном выражении увеличился на 11% по сравнению с 2024-м и составил почти $6 млрд. Об этом ТАСС сообщил руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. В натуральном выражении поставки составили более 7 млн т, что на 2% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Эти показатели позволяют КНР сохранять за собой позицию крупнейшего импортера российского продовольствия.

При этом за девять месяцев 2025-го объем взаимных поставок продукции АПК увеличился на 15%. В основном в Китай поставляются подсолнечное и рапсовое масла, ракообразные и мороженая рыба, мясо и другая продукция. Китай отгружает в Россию плодоовощную продукцию: доступные овощи и фрукты особенно важны для жителей Дальнего Востока. Также есть хорошие перспективы в увеличении поставок некоторых китайских продовольственных товаров, ранее отмечал . Ежегодные объемы торговли сельхозпродукцией между странами превышают $9 млрд.

Кроме прочего, КНР является основным покупателем российского овса. За десять месяцев этого года в республику отгружено свыше 211 тыс. т данной агрокультуры на сумму более $47 млн, пишет Поле.рф, со ссылкой на «Агроэкспорт». Это на 9% в физическом объеме и на 17% в стоимостном выражении больше, чем в январе-октябре 2024 года. Увеличение отгрузок в том числе в Китай позволило России обновить четырехлетний месячный максимум по вывозу овса: в октябре за рубеж его было отправлено 67 тыс. т на сумму более $15 млн.

