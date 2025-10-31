разделы

Экспорт продукции АПК в Китай вырос на 10%

Ежегодные объемы торговли сельхозпродукцией между странами превышают $9 млрд

Сейчас право доступа на китайский рынок есть у трех отечественных производителей свинины и 57 птицеводческих предприятий
За девять месяцев этого года объем взаимных поставок продукции АПК между Россией и Китаем увеличился на 15%, в том числе экспорт отечественной продукции вырос на 10%. В основном в Китай поставляются подсолнечное и рапсовое масла, ракообразные и мороженая рыба, мясо и другая продукция, сообщил . Китай поставляет в Россию востребованную плодоовощную продукцию: доступные овощи и фрукты особенно важны для жителей Дальнего Востока. Также есть хорошие перспективы в увеличении поставок некоторых китайских продовольственных товаров, ранее отмечало агроведомство. Ежегодные объемы торговли сельхозпродукцией между странами превышают $9 млрд.

«Мы заинтересованы в дальнейшем увеличении товарооборота и готовы существенно нарастить поставки продукции в КНР, — сказала глава агроведомства Оксана Лут в ходе рабочего визита в Китай. — Россия может предложить потребителям Китая широкий ассортимент товаров, пользующихся международным признанием. Наша продукция соответствует самым строгим стандартам качества и безопасности пищевых продуктов. Уверена, что она поможет диверсифицировать продовольственный рынок Китая и удовлетворить растущий потребительский спрос».

При этом министр отметила важность совместной работы по обеспечению прозрачных условий торговли и выстраиванию надежных цепочек поставок продукции АПК. Для этого в том числе продолжается работа по открытию доступа для поставок в Китай более широкого ассортимента товаров животного и растительного происхождения. Так, в ходе переговоров Оксаны Лут с руководителем Главного таможенного управления КНР Сунь Мэйцзюнь рассматривался вопрос согласования заявок российских компаний на поставку свинины и мяса птицы. Сейчас право доступа на китайский рынок есть у трех отечественных производителей свинины и 57 птицеводческих предприятий. Среди перспективных направлений сотрудничества — обмен опытом и интеграция цифровых решений между системами контроля двух стран, активизация работы надзорных органов по взаимному признанию стандартов и сертификатов и создание устойчивого механизма взаимодействия, который позволит развивать торговлю.

Также хорошие перспективы сотрудничества России и Китая в областях селекции и генетики животных и растений, промышленных биотехнологий, усиления взаимодействия в цифровизации АПК, обмена опытом в сферах развития сельских территорий и восстановления и повышения плодородия почв и по другим направлениям, говорится в сообщении Минсельхоза.

Ранее министерство отмечало, что расширит сеть сельхозатташе в Китае. Сейчас три сельхозатташе уже работают в Пекине и Шанхае, до конца года планируется направить представителя ведомства в Гуанчжоу. Атташе оказывают содействие отечественным производителям за рубежом, в частности, работают над увеличением объемов поставок российской аграрной продукции.

