Запуск завода «Маслов» в Новосибирской области перенесен

Изначально инвестиции в проект оценивались в 3,7 млрд рублей, но выросли почти вдвое

Завод по переработке рапса и льна планировалось запустить в сентябре
Запуск завода по переработке рапса и льна «Маслов» в Новосибирской области перенесен из-за производственных сложностей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя правительства Новосибирской области — министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова. По его словам, ввод завода в эксплуатацию должен был состояться в сентябре, но теперь «ожидается в ближайшее время».

Шинделов также напомнил, что мощность предприятия составит 450 тыс. т: 300 тыс. т рапса и 150 тыс. т льна. «Масличная культура у нас прогрессирует, наполняет севооборот, и для них нужна переработка, чтобы не сырьем поставлять, а уже готовую продукцию с дополнительной прибавкой по рентабельности, по прибыли», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Строительство завода по переработке рапса и льна «Маслов» началось осенью 2023 года. В 2022-м «Коммерсантъ» сообщал, что общий объем инвестиций в проект оценивается в 3,7 млрд руб. Окупить их планировалось в течение неполных восьми лет. Сырье компания рассчитывала получать из Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей, а продукцию поставлять в Китай. Инвестор тогда сообщал, что у него есть гарантийные письма от двух компаний о готовности ежегодно закупать у нового предприятия 190 тыс. т и 110 тыс. т рапсового масла и шрота соответственно, а также 90 тыс. т и 70. тыс. т льняного масла и шрота. В июне сибирский портал «Центр деловой жизни» писал, что проблемы «Маслова» могут быть связаны с газификацией. По данным на 2024 год, инвестиции в проект выросли до 6,5 млрд руб., из которых на первую очередь приходится 3,5 млрд руб. 

Гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко говорит, что запуск завода необходим из-за запретительных вывозных пошлин на рапс. «Поэтому нужно его экспортировать в виде масла, шрота. Куда экспортировать? Только в Китай», — прокомментировал он «». Аналитик Лилия Варыгина говорит, что для региона завод «Маслов», безусловно, важен, так как он станет крупнейшим производством масла в регионе. 

По ее словам, сейчас в области действуют семь заводов по производству масла, их совокупная перерабатывающая мощность оценивается в 60 тыс. т сырья в год. В то же время в 2025 году в регионе увеличили площади под масличными культурами в ожидании запуска новых мощностей до 541 тыс. га. Так, площади под рапсом выросли на 66,5 тыс. га, под соей — на 29,6 тыс. га, под подсолнечником — на 51,8 тыс. га. «Пока аграрии ждут введения завода в эксплуатацию, экспорт масличных культур из Новосибирской области за полгода вырос в два раза», — прокомментировала Варыгина «».

Ранее аналитики отмечали, что Новосибирская область является одним из ведущих производителей рапса и масличного льна в России. Кроме того, завод, вероятно, будет готов принять сырье из других регионов, особенно с учетом того, что масличные в целом можно транспортировать на расстояния до 500 км. Так, например, Кемеровская область и Алтайский край, которые находятся в 250-300 км от Новосибирской области, также могут стать поставщиками сырья на новое предприятие.

