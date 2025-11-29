Производство зерновых и масличных на Юге снизилось не только из-за погоды

Урожайность зерновых в ЮФО сократилась на 25%, подсолнечника — на 33% Pixabay

По данным Росстата, сбор зерна и зернобобовых на Юге в этом году составил 28,2 млн, что на 12,1% меньше, чем годом ранее, сообщает РБК. В частности, в Краснодарском крае валовой сбор лишь немногим превысил 11 млн т, что почти на 19% ниже прошлогоднего показателя. Средняя урожайность также снизилась на четверть, до 47,3 ц/га. Наибольшее падение сбора с гектара отмечается в регионе по подсолнечнику — на 33,3% до 13,6 ц, сообщает журнал Поле.рф.



Сокращение урожайности зерновых и масличных культур в регионах Юга России в 2025 году связано с климатическими условиями, а не с переходом на отечественный семенной материал, заявил изданию глава Национального семенного альянса (НСА) Игорь Лобач. «Снижение продуктивности культур в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области вызвано резко засушливыми условиями минувшего сезона и катастрофической нехваткой влаги. И напротив, урожайность зерновых и масличных в Башкирии, Татарстане, большинстве регионов Поволжья выросла в сезоне до восьми раз по причине более благоприятного влагообеспечения», — объяснил он.



В то же время, вице-президент и руководитель Аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко в своем комментарии «Известиям» отмечала, что негативное влияние на урожайность кукурузы, масличных, особенно подсолнечника, оказали не только погода, но и снижение использования семян от ведущих мировых поставщиков.



Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский тоже уверен, что массовое снижение урожайности подсолнечника, ставшее одним из главных разочарований 2025 года, является прямым следствием вынужденного перехода растениеводов на отечественные гибриды, которые по ряду параметров не дотягивают до использовавшихся ранее семян иностранной селекции. Независимый эксперт АПК Александр Корбут напоминает, что надежд на высокую урожайность подсолнечника было много, но они не оправдались. «Участники рынка связывают это в том числе с не очень высоким качеством посевного материала. Наша страна закрылась от недружественных семян преждевременно», — прокомментировал он «Агроинвестору».



По данным Кубанского сельскохозяйственного информационно-консультационного центра, кампания по уборке подсолнечника в Краснодарском крае завершена на 98%. Средняя урожайность составила 14,3 ц/га. Наилучшие результаты показали центральные районы: Курганинский (24,4 ц/га), Калининский (23,8 ц/га) и Красноармейский (25,6 ц/га). «У кубанских партий хороший показатель масличности — 44% и низкое кислотное число. Это позволяет производить масло высокого качества с минимальными потерями при рафинации. С другой стороны, мы фиксируем партии с пограничной влажностью и начавшимися окислительными процессами внутри семени. Важно оперативно выявить эти риски. Для переработчика это сигнал: такое семя непригодно для длительного хранения в силосе», — сообщил заместитель заведующего испытательной лабораторией Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Дмитрий Савченко.

Сами аграрии, говоря о снижении урожайности, прямой зависимости от сокращения доступа к импортному семенному материалу не подтверждают. По мнению председателя наблюдательного совета агрофирмы «Прогресс» из Краснодарского края Александра Неженца, главная причина уменьшения сбора с гектара на Юге — засуха. Она отрицательно сказалась на урожайности подсолнечника, кукурузы и других пропашных. «Влияет ли на урожайность снижение доли зарубежных семян в объеме сева, говорить пока рано — нужно больше времени, чтобы делать выводы», — осторожен он. Сама агрофирма занимается выращиванием семян гибридов подсолнечника, и в этом сезоне получила урожайность данной агрокультуры на 25% меньше, чем в 2023-м. Неженец уточняет, что в регионе в прошлом году, как и в текущем, была засуха. «В 2025-м мы столкнулись и с потерей озимых в северной и северо-западной зонах края — в период вегетации осадков там не было, а возвратные заморозки весной усугубили ситуацию, а вот по пропашным, особенно подсолнечнику, недобор урожая был по всему региону», — сообщил руководитель «Агроинвестору».



Впрочем, помимо погодного фактора, негативно сказался на валовом сборе недостаток средств у хозяйств, из-за которого приходится снижать уровень технологичности. «Рентабельность растениеводов падает, все ищут, как и на чем можно сэкономить, в том числе, урезаются бюджеты на удобрения, снижается качество выполняемых работ», — поясняет Неженец. В новом сезоне, опасается он, ситуация будет еще сложнее из-за дефицита средств, особенно в тех регионах, которые в этом году недобрали урожая, в частности, в Ростовской области и Краснодарском крае.



Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко утверждает, что снижение урожайности в этом году в компании связано исключительно с внешними климатическими факторами. «На объем и качество урожая повлияли дефицит осадков, весенние возвратные заморозки, а также накопленный эффект от почвенной и атмосферной засухи, которая сохраняется на юге России второй год подряд», — перечисляет он. В итоге урожайность подсолнечника в агрохолдинге уменьшилась на 15% от плана, кукурузы — на 10%.



Что касается качества посевного материала, то российские семена зачастую не уступают импортным аналогам, а порой и превосходят их по своим характеристикам, утверждает руководитель. «Особенно это касается пшеницы и других зерновых, кукурузы, нута и гороха, а также масличного подсолнечника, — говорит Недужко. — Агрохолдинг использует 100% отечественных семян зерновых, а также сахарной свеклы, подсолнечника, нута, льна, горчицы, ячменя». В этом году компания полностью перешла на российские семена гороха и почти полностью отказалась от импортного посевного материала кукурузы.



По данным НСА, в 2025 году доля отечественных семян кукурузы на российских полях достигла 60%, подсолнечника — 55-60%, по озимой пшенице показатель в текущем году составил 93%, а по яровой — 41%. По сахарной свекле показатель самообеспеченности вырос с 3% в 2020 году до 18% в текущем году.



