Экспортная пошлина на подсолнечное масло может вырасти

Снижение урожая подсолнечника не позволяет ожидать значительной коррекции цен на внутреннем рынке

В январе-феврале экспортная пошлина на подсолнечное масло будет близка к ставке за декабрь (8214 руб./т, плюс 1401 руб. к ноябрю), или же повысится, прогнозирует аналитический центр селекционно-семеноводческой компании Ruseed. На внутреннем рынке рост пошлины будет умеренно давить на цены, но снижение урожая не позволяет ожидать значительной коррекции. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от трех факторов: мировых цен на растительные масла, курса рубля и урожая 2026 года, отмечают аналитики.



При этом в 2025-м Россия остается крупнейшим поставщиком подсолнечного масла на мировой рынок с долей в 35%. Однако урожай подсолнечника в этом году оказался ниже на 3,5% по сравнению с прошлым из-за засухи в южных регионах. Так, по данным на конец ноября, в России было намолочено 16,7 млн т «семечки», и ее масличность тоже снизилась. «Это поддерживало внутренние цены и ограничило потенциал резкого увеличения экспорта», — отмечают аналитики Ruseed.



При этом производство подсолнечного масла в России также снижается. В 2025 году потребительская цена на масло выросла на 15% — это следствие сырьевого дефицита и роста себестоимости. Пошлина предотвращает дальнейший разгон цен на внутреннем рынке: увеличение пошлины в декабре до 8,2 тыс. руб./т будет сдерживать экспорт подсолнечного масла в ближайший месяц. Для переработчиков такая ставка заметно снижает маржу при продаже на внешние рынки, поэтому часть компаний будет ориентироваться на внутренний рынок или откладывать экспортные сделки.



По данным OleoScope, цена на подсолнечное масло (FOB Черное море) с поставкой на ноябрь составляла $1,21 тыс./т. Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что сейчас экспортные цены на подсолнечное масло относительно стабильны, и их рост в ближайшее время будет сдерживаться перетоком спроса на более доступные масла, — в первую очередь, на пальмовое и соевое в связи с большим разрывом по цене. «С учетом этого динамика пошлины будет в первую очередь будет зависеть от курса рубля», — прокомментировал он «Агроинвестору». В то же время, продолжает Мальцев, сейчас сохраняется диспаритет закупочных цен на «семечку» и продукты переработки, что вместе с укреплением рубля будет главными факторами сдерживания экспорта. С учетом того, что объемы на декабрь уже законтрактованы, влияние указанных факторов будут видны, скорее всего, в начале 2026 года.



Аналитик OleoScope Лилия Варыгина говорит, что сейчас стоимость подсолнечника в Центре составляет 40,1 тыс. руб./т (плюс 4 тыс. руб. к сентябрю), на Юге в связи с засухой и неурожаем — более 41 тыс. руб./т, но все же ниже, чем в начале октября, когда на фоне негативных прогнозов цена превышала 43 тыс. руб./т. «Ожидаем небольшой коррекции цен по итогу завершения уборочной кампании, так как ее результаты ожидаются на уровне прошлого года, а цены достаточно высоки для переработчиков. Рассчитываем, что аграрии на фоне растущих издержек будут совершать сделки быстрее», — прокомментировала Варыгина «Агроинвестору».



В целом, продолжает она, OleoScope ожидает увеличения отгрузок подсолнечного масла даже несмотря на рост экспортной пошлины в декабре на 20%. Сокращение предложения из Причерноморского региона и глобальных прогнозов производства ведет к увеличению цен, объясняет Варыгина. Так, покупатели из Ирана, Индии и Турции, приостановившие закупки ранее из-за высокой стоимости, по прогнозам, вернутся к покупкам российской продукции в ближайшее время. Премия по отношению к остальным видам масел также сохранится, заключает она.



Накануне «Агроинвестор» сообщал, что в январе-октябре Россия экспортировала 5,2 млн т растительных масел, что на 21% меньше, чем годом ранее. В стоимостном выражении объем поставок достиг $5,9 млрд, прибавив 5% год к году. Снижение объемов вызвано в первую очередь падением экспорта подсолнечного масла, которое превалирует в структуре отгрузок с долей в 65%. Так, в натуральном выражении его вывоз сократился на 29% год к году (до 3,45 млн т), в стоимостном — до $4 млрд.



Снижение вывоза подсолнечного масла в текущем году носит в первую очередь технический характер, говорил тогда Мальцев. В прошлом году сырьевой баланс с учетом урожая и входящих остатков был меньше, чем в 2023-м, объяснял он. Во-вторых, опережающие темпы переработки и экспорта в первые четыре месяца сезона-2024/25 привели к перетоку части объемов внешних поставок с начала 2025 года на конец 2024-го. Потенциал экспорта подсолнечного масла в сезоне-2025/26, по оценкам Масложирового союза, составляет 5,2 млн т, но его реализация будет в полной мере зависеть от равномерности предложения на рынке «семечки» от сельхозпроизводителей по экономически обоснованным ценам, ранее писал «Агроинвестор».



