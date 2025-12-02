разделы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
«Русагротранс»: экспорт пшеницы в ноябре стал рекордным

Потенциал вывоза в декабре оценивается в 4,3 млн тонн

Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в декабре на прошлой неделе оставались стабильными
По предварительным данным аналитического центра », экспорт пшеницы в ноябре оценивается в рекордные 5,5 млн т в сравнении с предыдущей оценкой в 5,3 млн т. На основе информации о подходах судов в декабре, вывоз пшеницы в этом месяце может составить 4,3 млн т против 4,15 млн т в декабре 2024 года и 4 млн т в среднем для этого месяца за последние пять лет, прогнозируют аналитики.

Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в декабре на прошедшей неделе оставались на уровне $227-228/т FOB. Французская пшеница подорожала на $2, до $227/т, румынская — подешевела на $2, до $232/т, украинская — на $1, до $229/т. Цена на американскую пшеницу увеличилась на $1, до $237/т, на аргентинскую — оставалась на уровне $209/т, сравнили аналитики ».

В ноябре в ходе выставки «Югагро-2025» министр сельского хозяйства Оксана Лут отмечала, что считает сбалансированной экспортную цену на пшеницу в размере $230 за тонну (FOB). По ее словам, это хорошая, взвешенная цена, и надеяться на $300-400 за тонну, которые были в 2022 году, не стоит. При этом Лут не исключала скачков цены в связи с мировой ситуацией, однако подчеркивала, что российские производители должны ориентироваться на цену в $230 за тонну.

Цены спроса на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах при поставке автотранспортом на прошлой неделе снизились на 200 руб., до 15,6-15,8 тыс. руб./т без НДС, при поставке по железной дороге — на 100 руб., до 16 тыс. руб./т. На малой воде цены опустились на 250 руб. и составили около 14,5-14,7 тыс. руб./т.

На Юге цены на пшеницу 4-го класса оставались на уровне 13,9-14,5 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центральной России и Поволжье — около 12-12,5 тыс. руб./т. В Сибири пшеница 4-го класса подорожала в среднем на 150 руб., цены находились в диапазоне 9,2-10,5 тыс. руб./т.

