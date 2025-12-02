Оптовые цены на свинину продолжают снижаться

За год оптовые цены на полутуши уменьшились на 10% Pixabay

Оптовая стоимость свиной полутуши на неделе с 24 по 30 ноября снизилась на 10% относительно прошлого года и составила 180 руб./кг, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на мониторинг аналитической компании NTech. Стоимость товарных свиней уменьшилась на 14% (119 руб./кг) год к году, грудинка подешевела на 27% (230 руб./кг), шея — на 24% (340 руб.), лопатка — на 7% (255 руб.), окорок — на 4% (265 руб.). Рост стоимости показал только карбонад — плюс 14%, до 335 руб./кг. Тренд на снижение цен по большинству позиций свинины начал формироваться с октября.



Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев сказал «Коммерсанту», что спрос на свинину снижается из-за смены потребительского поведения. По словам исполнительного директора агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константина Корнеева, во многом отсутствие роста цен на мясо в предновогодний период обусловлено грамотной работой производителей, которые сумели заранее выстроить производственные программы и обеспечить дополнительные объемы поставок — они удовлетворяют и предпраздничный спрос, и не доводят до ажиотажа.



Такой тренд может сохраниться как минимум до первых месяцев 2026 года, и это обеспечит привычные для населения цены на мясную продукцию, считает эксперт. «Но следует принять во внимание, что в начале следующего года произойдут макроэкономические корректировки (изменение налоговой базы, стоимости логистики, ингредиентов), которые, разумеется, отразятся на себестоимости продукции и также повлияют на потребительское поведение», — прокомментировал Корнеев «Агроинвестору».



Впрочем, по словам управляющего директора Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрия Краснова, сейчас на рынок давит дисбаланс между предложением и спросом, при этом экспорт, несмотря на рост (плюс 50% за январь-октябрь к прошлому году), ситуацию значительно не улучшает. Так, по его словам, производство свинины в 2024-м увеличилось примерно на 3,6%, а потребление — замедлилось. При этом за последние годы свинина заметно подорожала, в результате часть покупателей отказалась от нее в пользу другого мяса, добавляет эксперт. В агроконсалтинговом агентстве AD Libitum снижение стоимости также объясняют усилением конкуренции на продовольственном рынке между продукцией, содержащей животный белок. Например, объем потребления молочных продуктов и яиц стал рекордным с начала 1990 годов, приводит его данные «Коммерсантъ».



По мнению Краснова, рентабельность свиноводства по итогам 2025 года может составить 20% против 25-26% в начале 2024-го, что грозит отрасли ухудшением финансовой устойчивости. Менее эффективные хозяйства сталкиваются с риском убытков и даже банкротств, что может привести к ускоренной консолидации российского рынка свинины. Скорее всего, стабилизация или небольшой отскок цен перед новогодними каникулами — это максимум, на что могут рассчитывать свиноводы, предполагают в AD Libitum.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

