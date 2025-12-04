Производство свинины прибавило 0,3% за десять месяцев

Свиноводство в последнее время является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей Pixabay

За январь-октябрь производство свинины увеличилось на 0,3%, с учетом существенного снижения поголовья в приграничных регионах из-за военных действий в конце прошлого года это очень хороший показатель, оценил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев на Международной научно-практической конференции «Свиноводство-2025». «Во втором полугодии прошлого года и первом текущего выпуск свинины был ниже аналогичных периодов годом ранее. Однако начиная со второй половины 2025-го производство восстановилось», — отметил он. По итогам этого года Ковалев ожидает небольшого прироста производства относительно 2024-го, в следующем году выпуск свинины продолжит увеличиваться.



В этом году исполняется 20 лет с тех пор, как был объявлен первый национальный проект по развитию АПК и, в частности, животноводства, напомнил Ковалев. За это время свиноводами была проделана огромная работа. «Практически с нуля создана отрасль свиноводства, построены новые предприятия», — сказал он. И если в 2005 году мясопереработчики импортировали почти 100% мяса — и свинины, и говядины, и птицы, — то к 2020-му наша страна уже вошла в топ-5 мировых производителей свинины.



Топ-20 свиноводческих компаний сегодня контролируют примерно 80% рынка, а всего в отрасли работает около 100 компаний. Это не значит, что консолидация будет продолжаться — для остальных участников рынка, занявших свою нишу, всегда будет место в отрасли, подчеркнул Ковалев.



Заместитель министра сельского хозяйства Роман Некрасов отметил, что свиноводство в последнее время является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей. А недавнее решение Минсельхоза о выдаче участникам рынка новых льготных кредитов позволят нашей стране занять место в числе мировых лидеров по объему производства продукции свиноводства. В числе ключевых задач отрасли чиновник выделил решение задач селекции и генетики. «Без устойчивой работы в этом направлении нам будет очень тяжело оставаться на мировом рынке конкурентоспособными по цене», — подчеркнул он. Также важная задача в текущих условиях — работа над снижением потерь, повышением ветеринарной безопасности, созданием кадрового потенциала.



По информации НСС, 90% российского поголовья свиней основано на генетических линиях мировых компаний. «Практически все они локализовали в нашей стране свои производства чистых линий, сотрудничают с нашими селекционными генетическими центрами. И мы на сегодня констатируем, что критической зависимости от импорта генетики у нас нет», — заверил Ковалев.



За последние 10 лет продовольственная инфляция составила более 90%. Мясо птицы и говядина, по данным Союза, выросли в цене на 50-70%, а потребительская цена на свинину увеличилась лишь на треть. Главная причина такого сдержанного удорожания — высокие темпы прироста производства, которые были в последние 20 лет. При этом потребление свинины за последние 10 лет прибавило 33%, тогда как общее потребление мяса за этот период увеличилось на 16%.



Отрасли больше не нужны ежегодные темпы прироста на 5-10%, которые были до 2024 года, подчеркнул Ковалев. «Мы выполнили основные задачи, связанные со снижением импорта, ростом потребления и экспорта, — отметил он. — Начиная с 2025 года, ежегодный рост производства будет составлять порядка 1-3%. Такие показатели позволят бизнесу развиваться и сбалансируют риски, связанные с резким всплеском спроса или снижением производства, например, по эпизоотическим причинам».



Он обратил внимание, что текущий прирост очень важен для бизнес-сообщества, так как он является сигналом для регулятора не открывать беспошлинный импорт свинины. Глава НСС напомнил, что в прошлом году был открыт беспошлинный ввоз на 40 тыс. т птицы как раз потому, что в предыдущем году производство птицы демонстрировало отрицательную динамику. «Сегодня уже нет беспошлинного ввоза птицы, но сегодня даже с пошлинами рынок буквально завален китайским филе, средняя цена которого составляет 260-280 руб./кг, что негативно влияет и на стоимость свинины», — обратил внимание он. В НСС, пообещал Ковалев, будут искать решения, которые позволят защитить рынок от избыточного предложения.



