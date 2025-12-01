По итогам года Россия может войти в топ-5 мировых экспортеров свинины

Сейчас в топ-5 мировых экспортеров входят США, ЕС, Бразилия, Канада и Чили Ю. Эйвазова / Ведомости

Россия по итогам 2025 года войдет в топ-5 мировых экспортеров свинины, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт» со ссылкой на оценку Национального союза свиноводов (НСС). По его данным, за январь-октябрь наша страна поставила на внешние рынки свыше 324 тыс. т продукции свиноводства, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам гендиректора НСС Юрия Ковалева, по итогам года объем экспорта может приблизиться к 400 тыс. т стоимостью около $1 млрд.



Сейчас в топ-5 мировых экспортеров входят США, ЕС, Бразилия, Канада и Чили. НСС ожидает, что в этом году Россия обойдет по объему поставок Чили. «Успех обусловлен значительным ростом поставок по трем нашим основным экспортным направлениям: Беларусь, Вьетнам и Китай, — пояснил Ковалев. — Несмотря на сложность работы на китайском рынке, КНР уже вошла в топ-3 покупателей российской свинины. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление позиций компаний, а также на расширение числа аттестованных отечественных предприятий — с трех до хотя бы семи-девяти». Все необходимые процедуры с российской стороны уже завершены, ожидается, что в самое ближайшее время будут получены ответы по включению новых компаний в список поставщиков, добавил он.



За десять месяцев этого года Россия на 33% (в натуральном выражении) увеличила отгрузки продукции свиноводства в Беларусь, на 13% — во Вьетнам, на 84% — в Китай, на 14% — в Армению, на 69% — в Казахстан, приводит данные «Агроэкспорт». «Основной наш партнер на международном рынке — Беларусь, которая ранее была главным поставщиком свинины в Россию, а теперь охотно покупает ее у нас, — ранее говорил «Агроинвестору» руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. — При этом белорусы распробовали это мясо уже не только как сырье для производства продукции глубокой переработки, оно также пользуется спросом в местных розничных сетях».



По прогнозу НСС, производство свинины в сельхозорганизациях по итогам года увеличится на 0,3-0,5%. При этом объемы в ЛПХ и КФХ продолжают планомерно падать из-за сокращения стада, поэтому общее производство свинины останется на уровне 2024-го, ранее рассказывал «Агроинвестору» Ковалев. «В первом полугодии 2025-го отмечалось снижение объемов, однако уже с июля поголовье в нашей стране начало постепенно восстанавливаться, и стал отмечаться прирост производства свинины», — комментировал он. Благодаря тому, что эту негативную тенденцию удалось преодолеть, в следующем году можно ожидать увеличения объемов относительно 2025-го на уровне 1-3%, оценил глава союза.



