Продажи мяса для шашлыка снизились из-за плохой погоды

В мае—августе этого года розничные продажи мяса для шашлыка в натуральном выражении снизились на 11,3%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитической компании «Нильсен». В денежном выражении спрос сократился на 7,4%. Спад в период высокого сезона оказался более выраженным, чем на длительном временном отрезке: за январь—август продажи мяса для шашлыка в натуральном выражении уменьшились на 4,4% год к году, в денежном — на 1,3%, сравнивают в «Нильсен».



Аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) в июне—августе отметили сокращение продаж шашлыка на 5% год к году, шампуров и угля — на 6%, розжига — на 2%, мангалов —на 15%. При этом стоимость всех позиций выросла: в среднем шашлычный набор этим летом обходился в 3,4 тыс. руб. — на 10% дороже, чем год назад.



В этом году в связи с тем, что во многих регионах России лето было достаточно холодным, особенно его начало, продажи мяса для шашлыков несколько снизились, подтвердил «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. «Но при этом общее потребление свинины не уменьшилось, — подчеркивает он. — Это значит, что в секторе как переработки, так и розничных продаж сырого мяса потребление даже увеличилось и компенсировало снижение спроса на мясо для шашлыков». В целом, по данным НСС, потребление свинины в мае-августе находилось примерно на уровне прошлого года.



По большому счету, мясо для шашлыка занимает не самую большую долю в продажах любой компании, обращает внимание Ковалев. «Даже с учетом того, что в летний период происходит ее увеличение, она остается весьма скромной, и снижение продаж мяса для шашлыка даже на 10% и более не говорит о такой же динамике в секторе в целом», — поясняет он.



Несмотря на снижение интереса к уже замаринованному для шашлыка мясу, спрос на сырое мясо растет, подтверждают данные «Нильсен». Продажи в категории в натуральном выражении в январе-июле увеличились на 5% год к году, в денежном — на 11%. Тенденция может быть связана со стремлением потребителей рационализировать расходы и смещением спроса в пользу продуктов с наиболее низкой добавленной стоимостью.



Сеть «Пятерочка» сообщила, что пиковым месяцем продаж шашлыка в ее магазинах стал май. Продажи курицы и индейки не снижались на протяжении всего лета, в отличие от красного мяса — в июне его покупали реже. Всего с 1 апреля по 31 августа в «Пятерочке» было куплено почти 250 тыс. т мяса птицы — на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также за шашлычный сезон в этом году покупатели «Пятерочки» приобрели почти 100 тыс. т красного мяса — на 15% больше, чем в тот же период 2024-го.



