Доходность в растениеводстве упала почти втрое, об этом на XXV ежегодной конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2025» рассказал гендиректор группы компаний «АгроГард» Павел Царев. Если раньше в отдельные годы рентабельность по чистой прибыли «АгроГарда» достигала 45-46%, то в этом году, в лучшем случае, по подсчетам руководителя, показатель составит 15%. Объем урожая, который удалось собрать в стране, соответствует плану Минсельхоза и даже превышает его, отметил он. «Однако, хотя вал растет, доходность в растениеводстве падает, причем значительно», — подчеркнул Царев.



Компания работает в пяти регионах: Краснодарском крае, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской областях, ее земельный банк — почти 160 тыс. га, также в активе группы 7,5 тыс. коров дойного стада. «В этом году впервые за 20 лет у нас полностью провалился Краснодарский край», — поделился Царев. Погодные условия были таковы, что производственные показатели практически по всем направлениям оставляли желать лучшего. В то же время, в хозяйствах, расположенных в Центре, ситуация гораздо более благоприятная: был получен безусловный рекорд по некоторым культурам, соответственно, общий валовой сбор по агрохолдингу находится в рамках плановых показателей.



А вот с доходностью ситуация в этом сезоне выглядит не лучшим образом, отметил глава «АгроГарда». «Цена не растет, на пшеницу она составляет порядка $230 за тонну, тогда как в отдельные годы доходила до $430 за тонну. Наверное, текущая цена — нормальная и взвешенная. В мире показатели по производству перевыполнены, а спрос на зерно не растет. Но денег с реализации сегодня уже начинает не хватать», — подчеркнул он.



Государство оказывает помощь аграриям на протяжении последних 20 лет, что все еще позволяет компаниям АПК достаточно уверенно себя чувствовать даже с падением доходности, признал Царев. В числе основных мер поддержки — субсидирование банковских кредитов, субсидии на молоко и реализацию растениеводческой продукции.



Однако падение рентабельности, конечно, напрягает, отметил топ-менеджер. «Напрягает и то, что продукция, которую мы производим, сегодня имеет очень малую возможность быстрой реализации, — добавил Царев. — Мы стараемся продавать достаточно активно, но около 200 тыс. т продукции у нас сегодня еще не реализовано. А это затраты на хранение, проблемы с качеством в будущем».



Он обратил внимание, что с учетом снижения доходности растениеводов вполне логично, что на рынке происходит замедление инвестиционной активности у предприятий сектора, особенно связанной с покупкой земли. Приобретать растениеводческие активы сейчас невыгодно, хотя предложения о продаже есть. «Но стоимость этих предложений такова, что, когда начинаешь пересчитывать, понимаешь: купив актив сегодня, не отобьешь его никогда», — подчеркнул Царев. В дальнейшем, считает руководитель «АгроГарда», сделки в секторе будут, но должна быть взвешенная цена предложения.



Сейчас для развития бизнеса руководство холдинга смотрит в сторону изменения продуктовой линейки, развития переработки. Но это, уточнил руководитель, тоже дополнительные вложения. Он считает, что для дальнейшего эффективного развития предприятий АПК необходима более дифференцированная поддержка со стороны государства: нужно поддерживать именно те компании, у которых получается вести бизнес, несмотря на сложности. Такие предприятия смогут из предоставленной помощи получить результат, в том числе развивать глубокую переработку, уверен Царев. А основная задача агрохолдингов сегодня — думать, как даже в текущих условиях работать прибыльно, заключил Царев.



