разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Экспорт пшеницы за первую декаду декабря снизился почти на 22%

До конца месяца поставки могут увеличиться

| Агроинвестор |

Впервые за долгое время цена на российскую пшеницу имеет дисконт в $1 по сравнению с ценой предложения в Европе
Впервые за долгое время цена на российскую пшеницу имеет дисконт в $1 по сравнению с ценой предложения в Европе

Россия с 1 по 10 декабря отгрузила на экспорт 1,38 млн т пшеницы — на 21,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг . Кукурузы отправлено 62 тыс. т против 127,9 тыс. т год назад, ячменя — 17,5 тыс. т против 76,6 тыс. т. В целом продажи за рубеж основных зерновых снизились на 25,7%, до 1,46 млн т.

Число стран-покупателей сократилось с 32 до 14. «Но при этом надо отметить рост отгрузок в страны, которые являются основными покупателями российской пшеницы», — сказала директор аналитического департамента союза Елена Тюрина. Так, в Египет было отправлено 278,4 тыс. т пшеницы — на 8,2% больше, чем годом ранее. Турция после отмены запрета на импорт пшеницы увеличила закупки почти в два раза, до 246 тыс. т со 125 тыс. т год назад. В Иран экспортировано 135,7 тыс. т, тогда как год назад отгрузок в эту страну не было. ОАЭ увеличили закупки с примерно 6 тыс. т до 66,5 тыс. т. Топ-5 покупателей замыкает Ирак, куда было отправлено 54 тыс. т пшеницы. «Это также новая точка на экспортной карте в декабре», — уточнила Тюрина.

Говоря о ценовой ситуации, Тюрина отметила, что за первую декаду декабря французская пшеница подорожала на 0,9%, до $229 за тонну, цены на американскую стабилизировались на уровне $240 за тонну, на российскую- выросли на 0,2%, до $228 за тонну (FOB Новороссийск). «Впервые за долгий период цена на российскую пшеницу имеет дисконт в $1 по сравнению с ценой предложения пшеницы в Европе, — обратила внимание Тюрина. — Это положительный сигнал для роста объемов отгрузки по итогам декабря. Думаю, до конца месяца можно будет увидеть наращивание экспорта».

Руководитель аналитического центра » Игорь Павенский ранее в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2025» отмечал, что в декабре темпы экспорта российской пшеницы немного замедлятся из-за низкой маржинальности и активной конкуренции на внешних рынках. При этом в ноябре был рекордный вывоз — 5,5 млн т. Экспортный потенциал по пшенице по итогам сезона он оценивает в 44 млн т, что станет третьим результатом в истории, по зерновым в целом — на уровне 57,8 млн т.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025

Журнал

«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025
Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность

«Агроинвестор»

Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность
Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж

«Агроинвестор»

Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж