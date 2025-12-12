Экспорт пшеницы за первую декаду декабря снизился почти на 22%

Впервые за долгое время цена на российскую пшеницу имеет дисконт в $1 по сравнению с ценой предложения в Европе flickr.com

Россия с 1 по 10 декабря отгрузила на экспорт 1,38 млн т пшеницы — на 21,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза. Кукурузы отправлено 62 тыс. т против 127,9 тыс. т год назад, ячменя — 17,5 тыс. т против 76,6 тыс. т. В целом продажи за рубеж основных зерновых снизились на 25,7%, до 1,46 млн т.



Число стран-покупателей сократилось с 32 до 14. «Но при этом надо отметить рост отгрузок в страны, которые являются основными покупателями российской пшеницы», — сказала директор аналитического департамента союза Елена Тюрина. Так, в Египет было отправлено 278,4 тыс. т пшеницы — на 8,2% больше, чем годом ранее. Турция после отмены запрета на импорт пшеницы увеличила закупки почти в два раза, до 246 тыс. т со 125 тыс. т год назад. В Иран экспортировано 135,7 тыс. т, тогда как год назад отгрузок в эту страну не было. ОАЭ увеличили закупки с примерно 6 тыс. т до 66,5 тыс. т. Топ-5 покупателей замыкает Ирак, куда было отправлено 54 тыс. т пшеницы. «Это также новая точка на экспортной карте в декабре», — уточнила Тюрина.



Говоря о ценовой ситуации, Тюрина отметила, что за первую декаду декабря французская пшеница подорожала на 0,9%, до $229 за тонну, цены на американскую стабилизировались на уровне $240 за тонну, на российскую- выросли на 0,2%, до $228 за тонну (FOB Новороссийск). «Впервые за долгий период цена на российскую пшеницу имеет дисконт в $1 по сравнению с ценой предложения пшеницы в Европе, — обратила внимание Тюрина. — Это положительный сигнал для роста объемов отгрузки по итогам декабря. Думаю, до конца месяца можно будет увидеть наращивание экспорта».



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский ранее в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2025» отмечал, что в декабре темпы экспорта российской пшеницы немного замедлятся из-за низкой маржинальности и активной конкуренции на внешних рынках. При этом в ноябре был рекордный вывоз — 5,5 млн т. Экспортный потенциал по пшенице по итогам сезона он оценивает в 44 млн т, что станет третьим результатом в истории, по зерновым в целом — на уровне 57,8 млн т.



