Экспортные цены на российскую пшеницу стабильны

Прогноз вывоза в декабре остается на уровне 4,3 млн тонн

Рынок продолжает получать поддержку от субсидии на перевозку зерна по железной дороге

Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в декабре на прошлой неделе оставались на уровне предыдущей недели — $227,5/т FOB, сообщил аналитический центр ». Французская пшеница подорожала на $1, до $228/т, румынская — на $2, до $234/т, американская — на $6, до $243/т, аргентинская — на $5, до $214/т. Украинская пшеница с протеином 11,5% подешевела на $1, до $228/т.

Аналитики » сохраняют прогноз экспорта пшеницы в декабре на уровне 4,3 млн т. В декабре прошлого года было отгружено 4,15 млн т, в среднем за пять лет в этом месяце вывозилось 4 млн т. Аналитический центр «» оценивает потенциал отгрузок пшеницы в декабре на уровне 3,9 млн т, - 4,5 млн т, пишет Reuters. С 1 по 8 декабря, по данным », за рубеж было поставлено около 900 тыс. т пшеницы.

Рынок остается под давлением высоких урожаев пшеницы в основных странах-производителях, однако снижение качества мукомольной пшеницы в Аргентине поддерживает спрос на нее из других стран, обращают внимание аналитики ». Пшеница из России, несмотря на рост предложения зерна из стран-конкурентов Южного полушария, может получить преимущество на мировом рынке за счет более высокого качества, считают эксперты федерального центра «Агроэкспорт». «Участники рынка отмечают, что с аргентинских полей поступает много пшеницы с низким содержанием белка (в районе 9-10% при стандарте аргентинского экспорта в 11,5%). В связи с этим фиксируется заметная разница в спредах по качеству между российской и аргентинской пшеницей: Аргентина $15-20 за тонну, Россия — $3-5 за тонну», — говорится в его сообщении.

Цены спроса на пшеницу с 12,5% протеина в российских глубоководных портах при поставке автотранспортом снизились на 400 руб., до 15,2-15,4 тыс. руб./т без НДС, при поставке по железной дороге — сохранились на уровне 16 тыс. руб./т. На малой воде цены оставались около 14,6 тыс. руб./т.

На Юге цены на пшеницу 4-го класса опустились на 550 руб., до 13,5-13,7 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Поволжье — на 150 руб., до 11,8-12,4 тыс. руб./т. В Центральной России оставались цены на уровне 12-12,5 тыс. руб./т, в Сибири — в диапазоне 9,2-10,5 тыс. руб./т. Рынок продолжает получать поддержку от субсидии на перевозку зерна по железной дороге, отмечают аналитики ».

