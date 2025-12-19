Правительство запускает грантовую программу поддержки агроколледжей

За счет средств гранта можно будет проводить модернизацию образовательной инфраструктуры Е. Разумный / Ведомости

Начиная с 2026 года колледжи, которые готовят кадры для предприятий АПК смогут стать участниками грантовой программы «Агропрофи» и получить финансирование на проекты собственного развития. Постановление, утверждающее правила предоставления и распределения субсидии на эти цели, подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Работа идет в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».



В следующем году на реализацию принятых решений в федеральном бюджете предусмотрено около 1 млрд руб., уточнил Мишустин в ходе заседания правительства. В течение трех лет на эти цели планируется направить примерно 5 млрд руб. «Рассчитываем, что такие меры позволят в короткой перспективе повысить качество обучения в агроколледжах, чтобы молодежь, которая готова трудиться на селе, знала самые современные технологии АПК», — отметил Мишустин.



За счет средств гранта можно будет проводить модернизацию образовательной инфраструктуры, в том числе реконструкцию и ремонт зданий, приобретать программное обеспечение, учебники, пособия и другие необходимые материалы, рассказал Мишустин. Срок выполнения проекта не должен превышать трех лет, при жтом одним из ключевых условий является привлечение внебюджетного финансирования. Размер грантов составит до 90% стоимости проекта развития, оставшиеся 10% агроколледж может обеспечить за счет работодателей, кадры для которых он готовит.



Отборочный конкурс проектов развития будет проводить Минсельхоз. Чтобы принять участие в грантовой программе, колледжи должны готовить специалистов по группам специальностей «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Ветеринария», «Промышленная экология и биотехнологии» и ряду других.



Также, по словам Мишустина, будут внесены изменения в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий». В ее рамках преподаватели и ученые профильных организаций, подведомственных Минсельхозу, Росрыболовству и Россельхознадзору, могут покупать или строить жилье при заключении трудового договора с работодателем не менее чем на 10 лет и по окончании этого срока — приобрести его в собственность с существенной скидкой. «Это удобно для учебных заведений и научных организаций. Так будет проще привлекать молодых специалистов в систему образования и для фундаментальных исследований», — оценил глава правительства.



