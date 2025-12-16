разделы

Цены на российскую пшеницу остаются на прежних уровнях

Рынок остается под давлением высоких урожаев в основных странах-экспортерах

С 1 по 15 декабря Россия отгрузила на внешние рынки около 2 млн тонн пшеницы
Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в декабре-январе на прошлой неделе немного выросли под влиянием кратковременного повышение спроса, но затем вернулись на прежние уровни в $227-228/т FOB, сообщил аналитический центр ». Цена на американскую пшеницу снизилась на $6, до $237/т, румынская подешевела на $1, до $233/т. Цена на французскую и украинскую пшеницу осталась без изменений — $228/т.

Рынок остается под давлением высоких урожаев в основных странах-экспортерах и благоприятных погодных условий для формирования следующего урожая. Декабрьский отчет Минсельхоза США оказался «медвежьим» для рынка пшеницы: прогноз мирового производства был повышен на 8,9 млн т, до 837,8 млн т за счет роста оценок для Канады, Аргентины, ЕС, Австралии и России. Также кроме традиционных стран-экспортеров на рынок выходит Бразилия с достаточно конкурентными ценами на пшеницу, обращают внимание аналитики. 

При этом правительство Аргентины снизило пошлину на экспорт пшеницы и ячменя с 9,5% до 7,5%, кукурузы — с 9,5% до 8,5%, что будет стимулировать экспортную активность. Так, Аргентина впервые за много лет реализовала несколько партий пшеницы с протеином 10,5% в Китай. Вместе с тем, фактором поддержки поставок из других стран остается низкое качество аргентинского урожая. С 1 по 15 декабря Россия отгрузила на внешние рынки около 2 млн т пшеницы. » сохраняет прогноз экспорта в декабре на уровне 4,3 млн т против 4,15 млн т в декабре 2024-го и 4 млн т в среднем для этого месяца за последние пять лет.

Цены спроса на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах России при поставке автотранспортом остались на прежних уровнях в 15,2-15,4 тыс. руб./т без НДС, при поставке по железной дороге — также без изменений (16 тыс. руб./т). На малой воде цены опустились на 200 руб., до 14,4 тыс. руб./т. На Юге цены на пшеницу 4-го класса оставались около 13,5-13,7 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Поволжье — 11,8-12,4 тыс. руб./т, в Центре — 12-12,5 тыс. руб./т, в Сибири — 9,2-10,5 тыс. руб./т.

