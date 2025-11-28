Россия может удвоить экспорт зерна путем формирования новой структуры рынка

Новая логика мирового рынка должна строиться на антимонопольных принципах flickr.com

Россия способна удвоить экспорт зерна, но для этого необходимо сформировать новую структуру рынка и побороть власть глобальных трейдеров. Такую позицию высказал директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС, профессор НИУ ВШЭ Алексей Иванов в ходе 4-го Форума по цифровой конкуренции БРИКС+ в Рио-де-Жанейро. «Если бы структура мирового рынка зерна была бы более конкурентна и организована на более транспарентных принципах, Россия могла бы существенно увеличить объемы своего экспорта, в два раза или более», — считает он (цитата по ТАСС).



По словам Иванова, сейчас вся архитектура мирового рынка зерна строится на работе крупнейших трейдеров сельскохозяйственной продукции, так называемой группы ABCD+ (Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill и Louis Dreyfus), поскольку государства, по сути, передают ответственность за обеспечение глобальной продовольственной безопасности частным корпорациям. Таким образом, крупные трейдеры способны манипулятивно управлять ценообразованием на зерно в мировом масштабе. Волатильность цен очень бьет по российскому зерновому экспорту, а глобальные трейдеры, наоборот, зарабатывают на таких скачках стоимости, занимаясь спекулятивными финансовыми операциями. Кроме того, они опираются на широкую сеть логистической инфраструктуры с доступом к основным торговым путям, контролем над ключевыми точками поставки зерна и тесно взаимодействуют друг с другом.



Хотя российские зерновые дилеры уже усилили свои позиции на внутреннем рынке, в глобальном масштабе это усиление никак не проявляется. «Наша пшеница отгружается в крупных портах торговым посредникам, и дальше российский бизнес уже не контролирует передвижение товара, ее дальнейший путь», — отметил эксперт. Для выхода на международную арену отечественному АПК необходимо сформировать новую логику работы с мировым рынком, опираясь на антимонопольные принципы. Это приведет к росту российского зернового экспорта. «Необходимо объединить усилия стран БРИКС, чтобы “подвинуть” зерновые монополии или системно переформатировать рынок. В клуб БРИКС как раз входят и крупнейшие экспортеры, и импортеры зерна, и все мы заинтересованы в пересмотре глобальной структуры рынка», — заключил Иванов.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут тоже считает, что Россия вполне может увеличить экспорт зерна в 1,5-2 раза, но текущая аграрная политика привела к снижению маржинальности зерна, а это, в свою очередь, не дает возможности нарастить отгрузки, объемы производства и конкурентоспособность. Так, продолжает он, текущий год показателен: зерно есть, но значительного экспорта — нет. «Тренд у нас в лучшем случае будет идти на стагнацию производства. Поэтому никакого радикального увеличения отгрузок быть не может, за исключением случаев очень высоких урожаев из-за погодных условий», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору».



Действительно, продолжает он, пятерка глобальных мировых игроков по сути выступает как монопольная структура на рынке зерна, поскольку они обладают значительным доступом к финансовым ресурсам, своей системой отгрузок и др. Бороться с этим можно только расширяя собственные поставки, но лидерство России по отгрузкам пшеницы — это основной экспортный товар АПК на мировом рынке — говорит о том, что позиции страны не так слабы, обращает внимание Корбут. Возможно, усилия БРИКС позволит их повысить, но это объединение — сложная организация, в которую входят и другие крупные экспортеры зерновых, а также и импортеры, которые в первую очередь смотрят на соотношение цена/качество, заключил эксперт.

