Возможности страховой защиты животных будут расширены

В России застраховано 47% от общего поголовья сельхозживотных Pixabay

Российский антитеррористический страховой пул (РАТСП, объединение страховых и перестраховочных компаний для организации страховой защиты от различных рисков террористической направленности) сообщил о включении покрытия рисков «терроризм» и «диверсия» при страховании животных. «Теперь будет осуществляться и возмещение ущерба, вызванного утратой, гибелью животных в результате террористических актов и диверсий. Участники РАТСП около двух лет анализировали статистику и практику и приняли решение о введении данного покрытия в перечень рисков, покрываемых РАТСП», — говорится в сообщении.



Это решение РАТСП расширяет возможности агростраховщиков по страховой защите рисков АПК, оценил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. Защита этих рисков сейчас востребована у животноводческих предприятий в ряде регионов. «Риски терроризма и диверсии, как и иные действия третьих лиц, профильным законом ФЗ-260 не включаются в страховое покрытие по полисам агрострахования с господдержкой. Но вопрос о защите от них так или иначе встает при заключении договоров страхования поголовья, в том числе — при оформлении дополнительных соглашений, в которых определяются достраховываемые по согласованию сторон иные риски, — прокомментировал он. — Как показывает практика, прежде всего аграриев интересует страхование на случай удара БПЛА, хотя возможны и иные формы диверсий, ведущие к гибели поголовья».



До сих пор возможности по принятию данных рисков были существенно ограничены требованиями к перестрахованию в доступных агростраховщикам емкостях. Если их сможет перестраховывать РАТСП, то это повысит привлекательность страхования для животноводческих ферм, считает Биждов. Риски, связанные с военными действиями, не подлежат страховому покрытию, согласно ст. 964 ГК РФ, напомнил он.



По данным НСА, в России застраховано 47% от общего поголовья сельхозживотных. За прошлый год и январь-сентябрь 2025-го, по данным Банка России и союза, страховые выплаты за гибель поголовья превысили 3,4 млрд руб., из которых почти 2 млрд руб. — по договорам агрострахования с господдержкой.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

