Страховые выплаты аграриям за 10 месяцев 2025 года превысили объем за весь 2024-й

К 2029 году мировой рынок сельхозстрахования может достигнуть $60-70 млрд Е. Разумный / Ведомости

Более 6,3 млрд руб. страховых выплат получили аграрии России по итогам 10 месяцев 2025 года в системе агрострахования с господдержкой, информирует Национальный союз агростраховщиков. Эта сумма почти на 1 млрд руб. превышает страховое возмещение, которое было перечислено в системе за весь 2024 год (5,4 млрд руб.), проанализировала организация.



Выплаты по договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным на условиях господдержки, произведены компаниями НСА с января по октябрь этого года в 37 регионах страны. Из общей суммы 5,8 млрд руб. выплачено по гибели сельхозкультур в 32 регионах, 513 млн руб. — за утраченное поголовье в 8 регионах. «Наибольшие застрахованные убытки возмещаются в 2025 году сельхозпроизводителям крупнейших аграрных регионов Юга России, пострадавших от засухи и заморозков, — прокомментировал президент НСА Корней Биждов. — Больше всего страхового возмещения получили за данный период сельхозпроизводители Краснодарского края — 2,65 млрд руб. страховых выплат. На второй позиции — Ростовская область с показателем 1,78 млрд руб. перечисленного страхового возмещения, на третьей — Ставропольский край — 529 млн руб. Эти выплаты получили растениеводческие хозяйства за утраченный урожай».



В том числе, по упрощенной программе страхования урожая на случай ЧС к 1 ноября страховые выплаты были осуществлены в 12 регионах. Они составили 612 млн руб., из которых больше всего — 355 млн руб. — перечислено аграриям Ростовской области, а также 188 млн руб. — в Краснодарском крае, в которых режим ЧС был объявлен в связи с засухой.



Лидерами по страховым выплатам животноводам по договорам с господдержкой остаются Белгородская и Брянская области с показателями выплат 256 млн руб. и 180 млн руб. соответственно.



По данным Банка России и НСА, в первом полугодии 2025 года агростраховщики перечислили сельхозпроизводителям, кроме выплат в системе с господдержкой, также 769 млрд руб. страхового возмещения по несубсидируемым договорам страхования агрорисков, добавил Биждов. «Таким образом, в целом аграрии России получили от страховщиков НСА в текущем году уже не менее 7,1 млрд руб. страховых выплат», — указал он.



Согласно существующим оценкам (The Business Research Company, Straits Research, World Bank и др.), агрострахование на протяжении ближайших пяти лет должно остаться стабильно растущим сегментом мирового страхового рынка. По прогнозам, к 2029 году мировой рынок сельхозстрахования, который в 2024 году оценивался в $43 млрд, может достигнуть $60-70 млрд.



