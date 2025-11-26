разделы

реклама

журналы

Конференция «Агрохолдинги России — 2025»
Вебинар «Законодательные новшества в регулировании оборота сельхозземель»

Страховые выплаты аграриям за 10 месяцев 2025 года превысили объем за весь 2024-й

Общая сумма составила более 6,3 млрд рублей

| Агроинвестор |

К 2029 году мировой рынок сельхозстрахования может достигнуть $60-70 млрд
К 2029 году мировой рынок сельхозстрахования может достигнуть $60-70 млрд

Более 6,3 млрд руб. страховых выплат получили аграрии России по итогам 10 месяцев 2025 года в системе агрострахования с господдержкой, информирует . Эта сумма почти на 1 млрд руб. превышает страховое возмещение, которое было перечислено в системе за весь 2024 год (5,4 млрд руб.), проанализировала организация. 

Выплаты по договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным на условиях господдержки, произведены компаниями с января по октябрь этого года в 37 регионах страны. Из общей суммы 5,8 млрд руб. выплачено по гибели сельхозкультур в 32 регионах, 513 млн руб. — за утраченное поголовье в 8 регионах. «Наибольшие застрахованные убытки возмещаются в 2025 году сельхозпроизводителям крупнейших аграрных регионов Юга России, пострадавших от засухи и заморозков, — прокомментировал президент Корней Биждов. — Больше всего страхового возмещения получили за данный период сельхозпроизводители Краснодарского края — 2,65 млрд руб. страховых выплат. На второй позиции — Ростовская область с показателем 1,78 млрд руб. перечисленного страхового возмещения, на третьей — Ставропольский край — 529 млн руб. Эти выплаты получили растениеводческие хозяйства за утраченный урожай».

В том числе, по упрощенной программе страхования урожая на случай ЧС к 1 ноября страховые выплаты были осуществлены в 12 регионах. Они составили 612 млн руб., из которых больше всего — 355 млн руб. — перечислено аграриям Ростовской области, а также 188 млн руб. — в Краснодарском крае, в которых режим ЧС был объявлен в связи с засухой.

Лидерами по страховым выплатам животноводам по договорам с господдержкой остаются Белгородская и Брянская области с показателями выплат 256 млн руб. и 180 млн руб. соответственно.

По данным Банка России и , в первом полугодии 2025 года агростраховщики перечислили сельхозпроизводителям, кроме выплат в системе с господдержкой, также 769 млрд руб. страхового возмещения по несубсидируемым договорам страхования агрорисков, добавил Биждов. «Таким образом, в целом аграрии России получили от страховщиков в текущем году уже не менее 7,1 млрд руб. страховых выплат», — указал он.

Согласно существующим оценкам (The Business Research Company, Straits Research, World Bank и др.), агрострахование на протяжении ближайших пяти лет должно остаться стабильно растущим сегментом мирового страхового рынка. По прогнозам, к 2029 году мировой рынок сельхозстрахования, который в 2024 году оценивался в $43 млрд, может достигнуть $60-70 млрд.

Больше по теме — в новом номере журнала «Агротехника и технологии».

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025

Журнал

«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025
Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность

«Агроинвестор»

Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность
Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж

«Агроинвестор»

Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж