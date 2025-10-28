К 2030 году миру дополнительно понадобится 40 млн тонн рыбы

Важная глобальная задача для мирового рыбного рынка — продолжать бороться с незаконным, несообщаемым нерегулируемым промыслом М. Стулов / Ведомости

Согласно данным ФАО, потребление рыбы и рыбопродуктов ежегодно растет на 3%. «Говорят, что это рекордные темпы. И к 2030 году человечество потребует на 40 млн т продукции больше, чем сейчас», — рассказал директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский в ходе пленарной сессии «Мировое потребление рыбы: стимулы роста, возможности производства», которая прошла в рамках Международного рыбопромышленного форума. На этом фоне к развитию рыбохозяйственного комплекса прикладываются огромные усилия со стороны Минсельхоза, Росрыболовства, органов самоуправления и бизнеса.



Устойчивый спрос на рыбу и морепродукты обусловлен и ростом численности населения, и повышением грамотности людей в отношении правильного питания: осведомленность о пользе рыбы и морепродуктов для здоровья растет. «И здесь возникает ряд вопросов. Во-первых, как обеспечить без ущерба для экологии функционирование отрасли, как обеспечить нормальное функционирование экосистемы в целом, чтобы хватало ресурсов, и какую здесь роль может играть Россия», — добавил Бобровский.



Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков отметил, что важная глобальная задача для мирового рыбного рынка — продолжать бороться с незаконным, несообщаемым нерегулируемым промыслом. Такой промысел — это не только браконьерский вылов, но и вопросы, связанные с "переловом" тех запасов, которые существуют, уточнил он. При этом, обратил внимание глава Росрыболовства, какие-то запасы водных биоресурсов в мире недоэксплуатируют, а какие-то, наоборот, сверхэксплуатируют. Это все требует увязки на мировом уровне.



Россия со своей стороны, считает Шестаков, должна повышать эффективность своей добычи. «Мы даже в своих водах можем добывать гораздо больше, чем сейчас добываем», — отметил он. Однако для этого экономика и рентабельность рыбодобывающих предприятий должна быть эффективной. Кроме того, программа инвестиционных квот позволила создать базу для того, чтобы развивать линейку готовой рыбной продукции, и бизнес сам, по словам главы Росрыболовства, активно занимается ее продвижением.



Наши специалисты делают большой объем научной работы, причем не только в рамках российских акваторий. Сейчас, напомнил Шестаков, заканчивается Большая африканская экспедиция, цель которой — оценить запасы ВБР у побережья Африки и открыть новые промысловые районы. Это, подчеркнул он, существенный вклад России в глобальную продовольственную безопасность.



Поделились успехами, достигнутыми в рыбной промышленности и главы регионов. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский отметил, что рыбная отрасль является системообразующей для региона. Сегодня область продолжает сохранять лидирующие позиции по большинству видов северной рыбы, в том числе, по пикше, треске. «У нас самая большая квота на вылов краба», — добавил он. В регионе более 150 компаний так или иначе задействованы в рыбной отрасли, это больше полутора тысяч человек.



«Прибрежные, приморские регионы, транспортно-логистическая инфраструктура, которая там существует — это не периферийная инфраструктура, а опорные узлы, через которые, по сути, и формируется вся продовольственная безопасность и независимость страны. Именно через прибрежные субъекты идут основные потоки рыбной продукции на сегодняшний день», — подчеркнул Цыбульский. И именно от того, как качественно, быстро и эффективно отработают северные порты, будет зависеть, в каком объеме, какой номенклатуры и какого качества рыба окажется на прилавке.



Чиновник обратил внимание, что рыбная отрасль в Архангельской области бурно развивается в последние годы, в том числе благодаря решениям, которые принимались Минсельхозом и Росрыболовством, в частности, инвестиционные квоты, которые выдавались региону. «Благодаря им с 2017 года в Архангельской области построено пять новейших судов для океанического промысла, еще три судна появятся до конца 2026 года и уйдут на промысел. Как следствие — производительность труда повышена в разы, как и безопасность и комфорт людей, которые работают в море», — добавил он.



Кроме того, в регионе в ближайшее время будет построен новый транспортно-логистический комплекс на 50 тыс. т, продукции. «Это означает, что рыбу, которая приходит в Архангельск, можно будет там складировать, сортировать, выдерживать в бассейнах. А если говорить о живых водно-биологических ресурсах, то появится возможность по самому короткому транспортному плечу доставлять их на рынки центральных регионов Москвы и Санкт-Петербурга», — отметил глава региона. Проект, уверен он, положительно повлияет на экономику Архангельской области и всей страны и точно приведет к новому качеству работы и качеству рыбы, которая попадает на прилавки.



Ленинградская область не имеет возможности вылова таких больших объемов рыбы, как Архангельская. В основном в акватории региона добывается килька, салака, корюшка. «Но, понимая, что агломерация Санкт-Петербурга и Ленинградской область — это большой потребительский пылесос, что рынок потребления рыбной продукции растет, мы очень серьезное внимание в последние годы уделяем выращиванию товарной рыбы», — отметил губернатор региона Александр Дрозденко. По его данным, область уже сегодня является третьей в России по искусственному выращиванию товарной форели и рассчитывает удвоить ее производство до 2030 года. Руководство региона приняло принципиальное решение о необходимости бюджетных инвестиций в это направление. «У нас восемь видов поддержки, — подчеркнул Дрозденко. — Для наших рыбоводов первая поддержка — это прямые бюджетные субсидии на производство и выращивание рыбы. Причем они делятся на две части. Первая субсидия — на сам объем, а вторая — на объем продажи». Кроме того, правительство Ленобласти субсидирует часть затрат на страхование рыбоводам. Третье субсидируемое направление — селекционная работа. Благодаря поддержке селекции, отметил губернатор региона, предприятия области выращивают малька и икру и поставляют эту продукцию по всему Северо-Западу, производят районированную рыбу, которая хорошо себя чувствует в условиях акваторий Ленинградской области. «Когда мы начинали заниматься выращиванием форели из привозного малька, у нас она очень часто гибла. И как только мы перешли на районированную рыбу, наши показатели стали стабильными», — поделился Дрозденко. В этом году специалисты региона на выставке «Золотая осень» впервые представили сибаса, который может жить в пресной воде, в том числе в Ладожском озере, Финском заливе.



