За 11 месяцев аграрии получили более 8 млрд рублей страховых выплат

Страховые компании, входящие в НСА, обеспечили защитой 19% посевов сельхозкультур под урожай 2025 года

За январь-ноябрь аграрии получили более 8 млрд руб. страховых выплат, из которых 7,1 млрд руб. — по страхованию с господдержкой. Из общей суммы страховых выплат около 800 млн руб. было перечисленного аграриям в ноябре. Выплаты по договорам агрострахования осуществлены в 37 регионах, наибольшие выплаты получили растениеводы. Об этом на круглом столе, посвященном агрострахованию, в рамках XXV ежегодной конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2025» рассказал президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. Больше всего выплат получили сильно пострадавшие от засухи Краснодарский край — свыше 2,65 млрд руб., Ростовская область — почти 1,8 млрд руб., Ставропольский край — 529 млн руб.



Биждов сообщил, что страховые компании, входящие в НСА, обеспечили защитой 15,3 млн га или 19% посевов сельхозкультур под урожай 2025 года в 71 регионе. Основная доля застрахованных площадей пришлась на зерновые — 12,3 млн га, площадь застрахованных масличных составила 2 млн га, зернобобовых — 0,5 млн га. Также были застрахованы технические, кормовые культуры, многолетние насаждения.



Первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова в своем приветственном слове напомнила, что в 1930-е годы в России было застраховано 80% всех площадей в растениеводстве. «Наша цель к 2030-му году — застраховать 30% посевов — по сравнению с тем показателем кажется ничтожной. Но, учитывая, что мы уже прошли путь с 1,6% застрахованных площадей в 2018 году до почти 20% сегодня, я уверена, что мы сможем достичь целевого показателя», — отметила она.



В животноводстве с господдерожкой компании-члены НСА в этом году застраховали не менее 47% поголовья. При этом, обратил внимание Биждов, очень большой процент проникновения агрострахования в свиноводстве и птицеводстве — 64% и 62% соответственно. «У нас относительно спокойная ситуация в животноводстве, поэтому в этом году беспрецедентно низкие выплаты по страхованию животных — 0,7 млрд руб. В прошлом была совсем иная картинка», — добавил он.



Руководитель управления сельхозстрахования компании «АльфаСтрахование» Станислав Кондратьев рассказал об изменениях в части страхования животноводов, которые произошли с 1 сентября. Теперь застраховать с господдержкой можно риск изъятия сельскохозяйственных животных, раньше страхование этого риска не субсидировалось.



Представители агробизнеса поделились своим опытом использования агрострахования. Гендиректор ГК «Октябрьское», модератор круглого стола, Максим Жалнин отметил, что страховщики на местах не всегда могут квалифицированно ответить на все возникающие у сельхозпроизводителей вопросы. Он считает, что достичь целевых показателей в части увеличения доли застрахованных посевов помогут специальные образовательные программы, где предприятиям АПК будут разъяснять преимущества и выгоды различных видов страхования.



Заместитель гендиректора «Аеон Агро» Дмитрий Гарнов обратил внимание на то, что многие аграрии при агростраховании используют формальный подход, который, по их подсчетам, выглядит наиболее выгодным с экономической точки зрения. То есть, страхуют посевы от рисков, которые, скорее всего, не наступят. Такое страхование — самое дешевое, однако оно нужно для получения субсидии на реализованную продукцию.



Мультирисковое страхование, по словам Гарнова, невыгодно, причем не только с точки зрения стоимости страховки. «Мы посчитали, что страхование по мультириску в этом году посевов озимой пшеницы на площади 25 тыс. га обойдется нам примерно в 30 млн руб., а субсидия на всю Пензенскую область на этот вид страхования составляет 15 млн руб., наша компания явно не получит все эти деньги. Поэтому мы не пойдем в это мощное страхование, которое все риски перекроет. Лучше, условно, от падения метеорита застрахуемся», — подчеркнул он. Более того, если компания, застрахованная по программе мультириска, не получила субсидию из-за низкого лимита средств в регионе, то она не получит и повышенную субсидию на реализацию урожая.



Руководитель компании «Брянский сад» Олег Кобец рассказал, что в 2023 году предприятие страховалось от ЧС. Из-за заморозков компания понесла убытки, но так как по Брянской области режим ЧС объявлен не был, выплат не получила. В 2024 году она отказалась от страхования. Кобец уточнил, что за последнее время правила страхования претерпели серьезные изменения в лучшую сторону, но есть ряд моментов, с которыми еще нужно работать. В их числе — расчет страхового взноса, механизмы фиксации страховых случаев.



Все пожелания сельхозпроизводителей, будут доведены до Минсельхоза, заверил Биждов. По словам Фастовой, ведомство плотно взаимодействует с НСА, чтобы оперативно решать вопросы, возникающие у сельхозпроизводителей, в том числе, связанные с выплатами.



