Минсельхоз: к 2030 году агрострахованием должно быть охвачено не менее 30% посевов

В животноводстве поголовье страхуется активнее, чем площади в растениеводстве Е. Разумный / Ведомости

К 2030 году как минимум 30% от площадей сельхозкультур должны быть застрахованы, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2025». По ее словам, это нужно для сельхозпроизводителей, поскольку агрострахование — это риск-менеджмент. При этом, обратила внимание Фастова, еще в 1930-х годах было застраховано 80% всей посевной площади и 80% — всех животных.



По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), в 2025-м было застраховано 47% поголовья и 19% посевов сельхозкультур под урожай этого года. По словам президента НСА Корнея Биждова, показатель проникновения агрострахования в животноводстве — это ориентир и для растениеводства, и выстраивание эффективного агрострахования невозможно без консолидации усилий государства, страхового и аграрного сообществ.



В ходе своего доклада он также сообщил, что за январь-ноябрь 2025 года российские аграрии получили 8,1 млрд руб. выплат по агрострахованию, из них с господдержкой — 7,1 млрд руб., в том числе 6,3 млрд руб. выплатили пострадавшим растениеводам. При этом только за ноябрь сельхозпроизводители получили 800 млн руб. По данным НСА, лидируют по объему страховых выплат Краснодарский край (более 2,6 млрд руб.), Ростовская область (1,8 млрд руб.), Ставропольский край (500 млн руб.). Урегулирование убытков, понесенных сельхозпроизводителями в 2025 году, продолжается: не менее 1-1,3 млрд руб. им еще будет выплачено. При этом, отметил Биждов, в 2025 году выплаты по страхованию животных беспрецедентно низкие — 700 млн руб.



По его словам, анализ профиля рисков показывает, что эффективная страховая защита должна включать покрытие практически от всех рисков. «К сожалению, климатическая турбулентность привела к тому, что многие явления происходят там, где они никогда не происходили», — отметил Биждов. Также он сообщил, что в последнее время сумма выплат превышает сумму страховых премий — платы за страхование. Так, в Ростовской области отношение выплаты к премии за 2024-2025 годы составило 201%, в Краснодарском крае — 200%. По словам Биждова, в случае наступления страхового события сельхозпроизводитель получает в сотни раз больше, чем заплатил. «Выгода здесь для агрария очевидна», — добавил он. Кроме того, обратил внимание Биждов, тезис о том, что со страховой за компенсацию нужно судиться — это миф, который опровергается судебной практикой — до суда доходит только около 4% от общего числа заявленных убытков.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

