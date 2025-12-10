разделы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Конференция «Агрохолдинги России — 2025»

Минсельхоз: к 2030 году агрострахованием должно быть охвачено не менее 30% посевов

В 2025 году этот показатель составляет 19%

В животноводстве поголовье страхуется активнее, чем площади в растениеводстве
К 2030 году как минимум 30% от площадей сельхозкультур должны быть застрахованы, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2025». По ее словам, это нужно для сельхозпроизводителей, поскольку агрострахование — это риск-менеджмент. При этом, обратила внимание Фастова, еще в 1930-х годах было застраховано 80% всей посевной площади и 80% — всех животных. 

По данным (), в 2025-м было застраховано 47% поголовья и 19% посевов сельхозкультур под урожай этого года. По словам президента Корнея Биждова, показатель проникновения агрострахования в животноводстве — это ориентир и для растениеводства, и выстраивание эффективного агрострахования невозможно без консолидации усилий государства, страхового и аграрного сообществ. 

В ходе своего доклада он также сообщил, что за январь-ноябрь 2025 года российские аграрии получили 8,1 млрд руб. выплат по агрострахованию, из них с господдержкой — 7,1 млрд руб., в том числе 6,3 млрд руб. выплатили пострадавшим растениеводам. При этом только за ноябрь сельхозпроизводители получили 800 млн руб. По данным , лидируют по объему страховых выплат Краснодарский край (более 2,6 млрд руб.), Ростовская область (1,8 млрд руб.), Ставропольский край (500 млн руб.). Урегулирование убытков, понесенных сельхозпроизводителями в 2025 году, продолжается: не менее 1-1,3 млрд руб. им еще будет выплачено. При этом, отметил Биждов, в 2025 году выплаты по страхованию животных беспрецедентно низкие — 700 млн руб. 

По его словам, анализ профиля рисков показывает, что эффективная страховая защита должна включать покрытие практически от всех рисков. «К сожалению, климатическая турбулентность привела к тому, что многие явления происходят там, где они никогда не происходили», — отметил Биждов. Также он сообщил, что в последнее время сумма выплат превышает сумму страховых премий — платы за страхование. Так, в Ростовской области отношение выплаты к премии за 2024-2025 годы составило 201%, в Краснодарском крае — 200%. По словам Биждова, в случае наступления страхового события сельхозпроизводитель получает в сотни раз больше, чем заплатил. «Выгода здесь для агрария очевидна», — добавил он. Кроме того, обратил внимание Биждов, тезис о том, что со страховой за компенсацию нужно судиться — это миф, который опровергается судебной практикой — до суда доходит только около 4% от общего числа заявленных убытков. 

