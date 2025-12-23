Страхование посевов может стать обязательным для получения льготных кредитов

В 2025 году доля застрахованных с господдержкой посевов составит примерно 17,5% Pixabay

Минсельхоз обсуждает возможность введения условия страхования посевов для получения льготных кредитов, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова. «Мы обсуждаем запуск с 2027 года льготных кредитов на сезонные работы с обязательным страхованием посевов. Особенно важно, чтобы этот механизм заработал в регионах, которые в большей степени подвержены природным катаклизмам», — цитирует ее «Интерфакс».



В качестве примера Фастова привела Ростовскую область, аграрии которой в этом году пострадали из-за заморозков и засухи и просили пролонгировать кредиты, что и было сделано. «Но эта мера поддержки временная, нужно обязательно пользоваться страхованием, чтобы обезопасить в первую очередь себя», — подчеркнула замминистра, добавив, что Минсельхоз рассчитывает на снижение стоимости страхования для аграриев. Также, по словам Фастовой, банкам совместно со страховыми компаниями поручено разработать универсальный пакет документов для упрощения оформления договоров страхования. В первую очередь акцент будет сделан на тех регионах, где постоянно происходят ЧС природного характера, таких сейчас 55.



В 2025 году доля застрахованных с господдержкой посевов составит примерно 17,5%. В животноводстве прогнозный показатель сохраняется на уровне 47%. «В следующем году, я уверена, что перейдем порог в 20% застрахованных площадей, многие уже осознанно идут в страхование», — отметила Фастова.



Требование наличия страхования как условия для получения льготных кредитов и господдержки АПК — это мировая практика, отметил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. «В России требование страхования сельхозрисков со стороны банков уже является распространенным при финансировании проектов в животноводстве и товарной аквакультуре. Если оно появится при кредитовании растениеводства, НСА полагает возможным его внедрение в рамках системы с господдержкой», — прокомментировал он.



Союз со своей стороны проведет анализ необходимости дополнительных предложений по организации системы агрострахования с аграрным сообществом и региональными органами АПК. «Национальный союз агростраховщиков продолжит проработку возможностей расширения интеграции систем агрострахования и льготного кредитования в перспективе нескольких лет. Связь между этими сферами непосредственная: агрострахование — это механизм, который снижает риски не только застрахованного сельхозпроизводителя, но и кредитующего его банка», — отметил Биждов. По данным НСА, за неполный 2025 год выплаты агростраховщиков аграриям по реализованным сельхозрискам составили не менее 8,1 млрд руб., в том числе 7,1 млрд руб. — по договорам агрострахования с господдержкой.



