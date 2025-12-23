разделы

Страхование посевов может стать обязательным для получения льготных кредитов

Минсельхоз обсуждает возможность введения такого условия с 2027 года

В 2025 году доля застрахованных с господдержкой посевов составит примерно 17,5%
обсуждает возможность введения условия страхования посевов для получения льготных кредитов, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова. «Мы обсуждаем запуск с 2027 года льготных кредитов на сезонные работы с обязательным страхованием посевов. Особенно важно, чтобы этот механизм заработал в регионах, которые в большей степени подвержены природным катаклизмам», — цитирует ее «Интерфакс».

В качестве примера Фастова привела Ростовскую область, аграрии которой в этом году пострадали из-за заморозков и засухи и просили пролонгировать кредиты, что и было сделано. «Но эта мера поддержки временная, нужно обязательно пользоваться страхованием, чтобы обезопасить в первую очередь себя», — подчеркнула замминистра, добавив, что рассчитывает на снижение стоимости страхования для аграриев. Также, по словам Фастовой, банкам совместно со страховыми компаниями поручено разработать универсальный пакет документов для упрощения оформления договоров страхования. В первую очередь акцент будет сделан на тех регионах, где постоянно происходят ЧС природного характера, таких сейчас 55.

В 2025 году доля застрахованных с господдержкой посевов составит примерно 17,5%. В животноводстве прогнозный показатель сохраняется на уровне 47%. «В следующем году, я уверена, что перейдем порог в 20% застрахованных площадей, многие уже осознанно идут в страхование», — отметила Фастова.

Требование наличия страхования как условия для получения льготных кредитов и господдержки АПК — это мировая практика, отметил президент () Корней Биждов. «В России требование страхования сельхозрисков со стороны банков уже является распространенным при финансировании проектов в животноводстве и товарной аквакультуре. Если оно появится при кредитовании растениеводства, полагает возможным его внедрение в рамках системы с господдержкой», — прокомментировал он.

Союз со своей стороны проведет анализ необходимости дополнительных предложений по организации системы агрострахования с аграрным сообществом и региональными органами АПК. « продолжит проработку возможностей расширения интеграции систем агрострахования и льготного кредитования в перспективе нескольких лет. Связь между этими сферами непосредственная: агрострахование — это механизм, который снижает риски не только застрахованного сельхозпроизводителя, но и кредитующего его банка», — отметил Биждов. По данным , за неполный 2025 год выплаты агростраховщиков аграриям по реализованным сельхозрискам составили не менее 8,1 млрд руб., в том числе 7,1 млрд руб. — по договорам агрострахования с господдержкой.

