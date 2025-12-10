Минсельхоз сохранит поддержку виноградарства и виноделия

По итогам этого года планируется заложить более 5 тысяч гектаров новых виноградников Pixabay

В этом году на поддержку виноградарства и виноделия было выделено около 4 млрд руб., в 2026-м Минсельхоз сохранит эту поддержка, сообщила первый замглавы ведомства Елена Фастова на пресс-конференции, приуроченной к презентация очередного «Винного гида России», пишет «Интерфакс». По ее словам, господдержку ежегодно получают 300 виноградарей и виноделов, в том числе 130 фермерских хозяйств.



«Мы им компенсируем часть затрат на закладку, на уход за виноградниками, на материально-техническое обеспечение, — перечислила Фастова. — <…> На следующий год мы эту поддержку сохраняем, а также сохраняем все виды поддержки. Это не только компенсация затрат, это льготное кредитование, лизинг, гранты, развитие сельского туризма, агрострахование, мелиорация».



По словам Фастовой, по итогам этого года планируется заложить более 5 тыс. га новых виноградников и достигнуть общей площади в 113 тыс. га. При этом более трети виноградников — в возрасте от пяти до 15 лет, то есть достаточно молодые, с потенциалом хорошей урожайности, отметила она.



При этом Фастова обратила внимание, что этот год стал сложным для виноградарей: агрономам понадобилось приложить максимум усилий и опыта, чтобы преодолеть неблагоприятные погодные условия, сохранить урожай и минимизировать потери. В то же время замминистра отметила, что «в сложные годы порой получаются интересные вина, которые могут удивить». «И наши производители научились делать отличные вина, отражая нюансы сортов винограда, характер региона, воплощая лучшие традиции русского виноделия. А потребители получили разнообразие вкусов и органолептики», — цитирует ее ТАСС.



В России сохраняется устойчивый рост производства винодельческой продукции: за прошлый год оно увеличилось на 16,6%, и в этом динамика сохраняется. «Сейчас на полках на российское вино приходится 60% общего объема реализации тихих вин и 72% игристых вин», — добавила Фастова.



