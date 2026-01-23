Сельхозмашиностроение и пищепром получат приоритетную господдержку

Перспектив для восстановления темпов продаж техники пока нет «Ростсельмаш»

Правительство определило список секторов экономики, которые нуждаются в приоритетной господдержке. В утвержденный перечень, помимо прочих, вошли производство пищевых продуктов и напитков, а также сельскохозяйственное машиностроение. Такое решение принято подкомиссией по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей. «Определены отрасли, которые нуждаются в приоритетной поддержке: сельскохозяйственное машиностроение, автомобильная промышленность, легкая промышленность, полиграфическая деятельность, промышленность стройматериалов, мебельная промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий, черная металлургия, производство электрического оборудования, лесопромышленный комплекс (деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность), добыча угля, производство пищевых продуктов и напитков», — говорится в сообщении правительства.



Вице-премьер Александр Новак поручил профильным органам исполнительной власти подготовить прогнозы объемов производства в каждой из указанных отраслей с акцентом на анализ конкуренции с импортными товарами и структурные изменения в отраслевом балансе. По его словам, нужно оценить возможности переориентации производств и в целом представить проработанные решения. Состояние каждой из отраслей будет рассматриваться на еженедельных заседаниях правительственной комиссии в I квартале 2026 года. Основное внимание участники заседания уделили дополнительным мерам поддержки предприятий в отраслях, где по итогам 2025 года зафиксировано снижение объемов производства. Ранее такую задачу поставил президент Владимир Путин. «Необходимо готовить конкретные предложения по поддержке отраслей и заранее обсуждать их с вовлеченными ведомствами, чтобы выходить на подкомиссию с проработанными решениями», — подчеркнул вице-премьер.



Накануне «Агроинвестор» сообщал, что Минпромторг рассчитывает на рост спроса на российскую сельхозтехнику в 2026 году. Об этом журналу «Поле.рф» сказал заместитель руководителя управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Илья Орсик. «Надеемся, что тренды прошлого года, которые мы в конце начали переламывать, в том числе с учетом новых инструментов поддержки, будут максимально закрыты, и мы выйдем в рост, который все ждут. Наши машиностроители к этому готовы, в том числе и благодаря тем объемам техники, которые они в прошлом году в определенной мере на склад формировали», — сказал он изданию. Орсик также отметил, что в последние два года сниженные объемы отгрузок машиностроителей, «сформировали определенный отложенный спрос, который в любом случае в ближайшее время должен сформироваться уже в реальный спрос». При этом для проведения эффективных полевых работ техника должна обновляться, а ее парк — расширяться.



Президент «Объединенной лизинговой ассоциации», гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов в ходе Российского агротехнического форума, который прошел в октябре, говорил, сейчас что аграрии и машиностроительная отрасль переживают непростое время из-за высокой ключевой ставки ЦБ и роста себестоимости. На ситуацию также повлияла ограниченность оборотного капитала, что привело к отложенному спросу на технику и снижению отгрузок у заводов. Начальник управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Валентин Цупрун в ходе форума также говорил, что отечественное сельхозмашиностроение второй год подряд переживает непростой период. В частности, значительное влияние на динамику рынка оказываются ключевая ставка, доходность аграриев и ограниченный доступ к дешевым инвестиционным кредитам. При этом доля отечественной продукции на рынке остается стабильной — по итогам января-июля 2025 года она достигла 57%, сообщала ассоциация «Росспецмаш».



В декабре 2025-го ТАСС писал, что крупнейший производитель сельхозтехники в России — «Ростсельмаш» — не исключает сокращение рабочей недели в 2026 году до трех-четырех дней из-за падения спроса. Об этом агентству сообщил совладелец компании Константин Бабкин. «На следующий год такой очень осторожный оптимизм пока присутствует. Но будут в следующем году такие периоды, когда будем работать три или четыре дня в неделю. Надеюсь, что обойдется без долгосрочных отпусков», — отмечал он. Впрочем, опрошенные ранее «Агроинвестором» эксперты говорили, что в 2026 году темпы падения рынка сельхозтехники могут замедлиться, но для полноценного восстановления продаж нет ни рыночных факторов — роста доходности аграриев, ни макроэкономических — НДС увеличился, а ключевая ставка по-прежнему высокая.



