ВТБ решил продать агроактивы

ВТБ планирует продать все свои агроактивы. Об этом в кулуарах форума Data Fusion сказал глава ВТБ Андрей Костин, пишет «Интерфакс». «У нас есть сельскохозяйственные (активы), но я принял решение их продать. Все будем (продавать), будем только в городе работать, — цитирует его агентство. — <...> Мы готовимся к 2027 году. Мы уже две гостиницы продали, еще продаем активы, в общем-то, все непрофильные стараемся продать». С 1 апреля 2027 года ЦБ планирует внедрить регулирование, ограничивающее риски банковских вложений в непрофильные активы. В апреле 2025-го также на форуме Data Fusion Костин говорил, что в ближайшие пять лет ВТБ планирует выйти из непрофильных активов, которые не относятся к банковской деятельности.



Костин уточнил, что переговоры по продаже крупнейшего актива — агрокомплекса «Лабинский» в Краснодарском крае (управляет делами национализированного концерна «Покровский») — уже идут. «У нас там конкурс будет, там много желающих», — добавил он. Какие компании претендуют на актив, Костин не уточнил.



В декабре прошлого года Костин рассказывал агентству Reuters, что ВТБ планирует создать крупный агрохолдинг на базе национализированных активов, которые он приобрел в южных регионах в декабре 2024 года. «У нас образовался большой банк земли и собственное производство разной сельхозпродукции. Несколько активов мы приобрели напрямую на ВТБ, сейчас их консолидируем, и я думаю, можно в ближайшие три-пять лет создать такой холдинг», — рассказывал он. Предполагалось, что новая компания будет заниматься переработкой зерна и другой сельхозпродукции внутри страны. Тогда же Костин допустил, что на более позднем этапе бизнес может быть продан.



В конце 2024 года ВТБ приобрел агрокомплекс «Лабинский», который был национализирован и передан во временное управление Росимущества. ВТБ тогда отмечал, что рассматривает сделку как инвестиционную, ее основная цель — повысить привлекательность актива за счет роста эффективности и оптимизации непрофильной деятельности, сохранить и приумножить существующие компетенции.



В октябре прошлого года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Костин попросил президента Владимира Путина дать правительству, Минфину и Генпрокуратуре поручение о передаче в управление и дальнейшей продаже группе 13 юрлиц, управляющих сельскохозяйственными активами в Краснодарском крае. По информации издания, в периметр интереса ВТБ попали «Агрофирма "Дружба"», «Маяк Революции», «Лосево», «Юг-Агропром», «Агрофирма "Воздвиженская"» и другие компании, которые по решению суда были переданы федеральным властям. Речь шла о 12,2 тыс. га земель, сельхозтехнике и объектах недвижимости стоимостью 5,5 млрд руб.



