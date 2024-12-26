Владельцем «Агрокомплекса Лабинский» стала группа ВТБ

«Агрокомплекс Лабинский», который управляет активами концерна «Покровский», приобрела группа ВТБ, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя группы. ВТБ рассматривает сделку как инвестиционную, ее основная цель — повысить привлекательность актива за счет роста эффективности и оптимизации непрофильной деятельности, сохранить и приумножить существующие компетенции. «В обозримый срок» группа рассчитывает продать актив с прибылью, менять управленческую команду агрохолдинга она не планирует.
Ранее «Агроинвестор» писал, что, согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, новым владельцем «Агрокомплекса Лабинский» стало ООО «Мегатэк», 99% которой принадлежит ООО «БФ Прямые инвестиции». Собственники «БФ Прямые инвестиции» в ЕГРЮЛ не раскрываются, до марта 2022 года компанией владела дочерняя структура ВТБ — ООО «Бизнес-финанс».
В октябре 2023 года концерн «Покровский» был передан во временное управление Росимущества по решению Лабинского городского суда Краснодарского края. В августе прошлого года Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства активов основателя концерна Андрея Коровайко, соответчиком по делу выступал его партнер по бизнесу Аркадий Чебанов. По версии надзора, в основу бизнеса Коровайко легли коррупционные доходы, полученные им во время работы в аппарате полпреда президента в Южном федеральном округе в 2001—2004 годах.
«Агрокомплекс Лабинский» - многопрофильный холдинг в сфере АПК и управления недвижимостью. Приоритетное направление — сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции. Входящие в холдинг структуры выращивают, хранят и перерабатывают зерновые и технические культуры, производят сахар, занимаются животноводством, производством товарного молока и мясопереработкой.
Приоритетом холдинга остаются оздоровление предприятий, рост автоматизации, обновление основных фондов, повышение прозрачности структуры управления и финансовой отчетности, а также рост производительности труда, рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Алексей Скоробогатов. Также он отметил рост производства в 2024 году: «Лабинский» увеличил производство пшеницы, ячменя, кукурузы, сахарной свеклы, сои, подсолнечника и другой продукции растениеводства. Суточные валовые надои впервые достигли 350 т в сутки, а надой на фуражную корову за год вырос в среднем на 8%, по предприятиям агрохолдинга — в диапазоне от 4% до 12%. Сахарный комбинат «Курганинский» в 2024 году переработал на 22% больше свеклы и выработал на 25% больше сахара.
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